فوائد الكيوي، يحتوى على فيتامين سي بنسبة أعلى من البرتقال

فوائد الكيوي، الكيوي من الفاكهة الشهيرة المختلفة فى الشكل والمذاق عن باقى أنواع الفاكهة، وهو موجود طوال العام، وله عشاق كثيرون.

وفوائد الكيوي، عديدة فهو غنى بمضادات الأكسدة وفيتامين سي، بالإضافة إلى المعادن والفيتامينات المختلفة، وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية، إن الكيوي من الفاكهة التى تعود أصولها إلى الجبال وسفوح التلال في جنوب غرب الصين، وأصبح الكيوي يزرع الآن في العديد من المناطق الأخرى من العالم، بما في ذلك نيوزيلندا، وهي أكبر منتج لهذه الفاكهة الشعبية، وكان يعرف الكيوي سابقًا باسم "عنب الثعلب الصيني"، ثم أطلق عليه مصدر الفاكهة النيوزيلنديون اسم "كيوي" على اسم طيور الكيوي التي لا تطير، والتي تعتبر مستوطنة في نيوزيلندا.

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وتم إحضار الكيوي لأول مرة إلى نيوزيلندا في عام 1904 من قبل معلمة مدرسة تُدعى إيزابيل فريزر، والتي جلبت معها بذور الكيوي إلى المنزل بعد سفرها إلى الصين.

فوائد الكيوي للصحة

ويعد الكيوي كنزا من الفيتامينات والمعادن، ولذلك فوائد الكيوي الصحية عديدة ومذهلة، ومن فوائد الكيوي:

-الكيوي مصدر قوي لفيتامين سي

من فوائد الكيوي؛ أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي بشكل استثنائي، حيث يوفر 100 جرام من الكيوي أكثر من 80 ٪ من متوسط احتياجات فيتامين سي اليومية.

يعمل فيتامين سي كمضاد قوي للأكسدة في الجسم، ويحمي الخلايا من الأكسدة، كما أنه يعزز عمل الجهاز المناعي، ويحتاجه جسمك لصنع الكولاجين والناقلات العصبية.

-الكيوي مخزن للمعادن

يحتوي الكيوي على البوتاسيوم والنحاس وفيتامين K وحمض الفوليك وفيتامين E، وهو عنصر غذائي قابل للذوبان في الدهون وله تأثيرات مضادة للأكسدة.

-الكيوي للتخسيس

من فوائد الكيوي أنه أفضل فاكهة خلال الريجيم؛ لأنه منخفض في السعرات الحرارية والبروتين والدهون، وهو مصدر جيد للألياف.

فوائد الكيوي، فيتو

-الكيوي لحمايتك من الامراض المزمنة

من فوائد الكيوي؛ احتواؤه على نسبة عالية من الكاروتينات، وفيتامين ج وفيتامين هـ تجعله يحميك من خطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان الكلي.

-الكيوي يحميك من الاكتئاب

يحتوي الكيوي على نسبة عالية من الكاروتينات، وقد وجدت دراسة تم تطبيقها على أكثر 17 ألف شخص بالغ؛ أن أولئك الذين يتناولون الكاروتينات بانتظام أقل عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب.

-الكيوي يحافظ على الأمعاء

من فوائد الكيوي؛ أنه يحتوي على مركبات البوليفينول، مثل حمض الكافيين وحمض الكلوروجينيك، والتي لها تأثيرات مضادة للالتهابات بشكل عام، ولالتهابات الأمعاء بشكل خاص.

-الكيوي مخزن للألياف

يحتوي الكيوي على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان والقابلة للذوبان.

الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الكيوي تعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم وصحة القلب، وتساعد في دعم بكتيريا الأمعاء الصحية.

بينما تساعد الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في الحفاظ على انتظام حركة الأمعاء.

-الكيوي يعالج الامساك المزمن

الألياف الموجودة في الكيوي، تساعد في تنظيم حركة المعدة، ولذلك من فوائد الكيوي؛ أنه يعالج الامساك المزمن، فقط عند تناول حبتين من الكيوي يوميًا لمدة 4 أسابيع.