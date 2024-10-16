الخميس 17 أكتوبر 2024
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فوائد الكيوي، يخفض الكوليسترول وضغط الدم ويقوى المناعة

فوائد الكيوي
فوائد الكيوي

فوائد الكيوي، الكيوي من الفاكهة التى تتواجد طوال العام ولها شكل مميز مذاق لاذع ومختلف، وعشاقه كثيرون حيث يقدم على حالته أو فى الحلوى والعصائر حسب الرغبة.

وفوائد الكيوي، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث اشتهر باحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكيوي من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية المتعددة، وينتمي الكيوي إلى عائلة "الأكتينيديا"، ويتميز بلونه الأخضر ونكهته الحامضة.

عناصر غذائية مهمة موجوة فى الكيوي

وأضافت منى، أن الكيوي مصدر ممتاز لفيتامين C، حيث تحتوي ثمرة واحدة على حوالي 70 ملليجرام من الفيتامين، مما يعزز الجهاز المناعي ويساعد في مكافحة الأمراض، كما يحتوي على فيتامين K، الذي يلعب دور هام في صحة العظام.

فوائد الكيوي
فوائد الكيوي

فوائد الكيوي للصحة

وتابعت أن من فوائد الكيوي التى تدفعنا لتناوله:-

  • الكيوي غني بالألياف، مما يساعد في تحسين عملية الهضم، وتناول الكيوي يمكن أن يساعد في تنظيم حركة الأمعاء ويقلل من خطر الإصابة بالإمساك، والألياف أيضا تعزز صحة الأمعاء وتساهم في نمو البكتيريا الجيدة.
  • تحتوي ثمرة الكيوي على مضادات الأكسدة التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، كما أن استهلاكه يمكن أن يساعد في تقليل ضغط الدم، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.
  • الكيوي يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة مثل فيتامين E، والتي تساهم في تقليل التأثيرات الضارة للجذور الحرة.
  • تناول الكيوي يمكن أن يساعد في تحسين جودة النوم وتقليل مستويات التوتر.
  • بفضل احتوائه على فيتامين C، يُعتبر الكيوي مثاليًا لتحسين صحة البشرة، ويساعد في إنتاج الكولاجين، الذي يساهم في مرونة الجلد ويقلل من ظهور التجاعيد.
  • الكيوي يحتوي على مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تُعزز صحة العين وتقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الضمور البقعي.
  • لأنه قليل السعرات الحرارية وغني بالألياف، يعتبر الكيوي خيار ممتاز لمن يسعون لفقدان الوزن، يمكن أن يساعد في تعزيز الشعور بالشبع، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

واوضحت الدكتورة منى أيمن، أنه بفضل هذه الفوائد المتعددة، يُعتبر الكيوي من الفواكة المثالية التي يجب تضمينها في النظام الغذائي اليومي، سواء كنت تأكله طازجًا أو تضيفه إلى السلطات والعصائر، فإن الكيوي يمثل إضافة لذيذة وصحية لكل وجبة.

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الكيوي فوائد الكيوي فوائد الكيوي للصحة عناصر غذائية مهمة موجودة في الكيوي الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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