فوائد الكيوي، يحمي القلب من الأمراض ويقوي المناعة

فوائد الكيوي للصحة عديدة، فهو يعد من الفواكه الاستوائية عالية القيمة الغذائية، لما يحتوي عليه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة عديدة وهامة لمختلف أجهزة الجسم، كما أن الكيوي له فوائد عديدة للبشرة بشكل خاص، لما يحتوي عليه من فيتامينات تدعم الكولاجين الموجود في الجلد.

فوائد الكيوي للصحة

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الكيوي للصحة بشكل عام، وللبشرة بشكل خاص عديدة وهامة، ولابد من الاستفادة منه قدر المستطاع، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الكيوي على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو أحد أقوى مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة المسببة للتلف الخلوي، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

يدعم صحة الجهاز المناعي

يلعب فيتامين سي الموجود في الكيوي دورًا هامًا في تعزيز وظيفة الجهاز المناعي، مما يساعد الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

يحافظ على صحة القلب

يحتوي الكيوي على البوتاسيوم والألياف الغذائية، وكلاهما يساعد على خفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

كما أنه يحتوي على مركبات نباتية تُسمى الفلافونويد، والتي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

يساعد على الهضم

يحتوي الكيوي على إنزيم الأكتينيدين، وهو إنزيم هضمي يساعد على تكسير البروتينات وتحسين عملية الهضم.

كما أنه غني بالألياف الغذائية، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

يحافظ على صحة العظام

يحتوي الكيوي على فيتامين ك، وهو ضروري لصحة العظام ويساعد على منع هشاشة العظام.

كما أنه يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما من المعادن المهمة لصحة العظام والأسنان.

يحافظ على صحة البصر

يحتوي الكيوي على اللوتين والزياكسانثين، وهما من الكاروتينات التي تحمي العين من الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

يحافظ على صحة البشرة

يحتوي الكيوي على فيتامين E، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وبالتالي يقلل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

يساعد على إنقاص الوزن

الكيوي منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف الغذائية، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية للأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.

يحسن الصحة العقلية

أظهرت بعض الدراسات أن تناول الكيوي يمكن أن يحسن الصحة العقلية ويقلل من أعراض القلق والاكتئاب.

تحذيرات قبل تناول الكيوي

يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاتكس توخي الحذر عند تناول الكيوي، حيث قد يتسبب في ردود فعل تحسسية.

كما يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة استشارة الطبيب قبل تناول الكيوي، حيث قد يتفاعل مع بعض الأدوية.

فوائد الكيوي للبشرة

أضافت الدكتورة مروة، أن فاكهة الكيوي غنيةً بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، مما يجعلها مصدرًا رائعًا لصحة البشرة، وإليك بعض فوائد الكيوي للبشرة:

الكيوي لصحتك

يعزز إنتاج الكولاجين

يحتوي الكيوي على فيتامين ج، وهو ضروري لإنتاج الكولاجين، وهو بروتين يُعطي البشرة مظهرها الممتلئ والنضِر. يساعد الكولاجين أيضًا على تقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

يحارب علامات الشيخوخة

يحتوي الكيوي على مضادات الأكسدة مثل فيتامين ج وفيتامين هـ، التي تُحارب الجذور الحرة التي تُسبب تلفًا للخلايا وتؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والبقع الداكنة.

يرطب البشرة

يحتوي الكيوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب البشرة من الداخل والحفاظ على نعومتها وليونتها.

يقلل من حب الشباب

يحتوي الكيوي على خصائص مضادة للالتهابات، مما قد يساعد على تقليل احمرار البشرة وتهيجها، وكذلك تقليل ظهور حب الشباب.

يسرع التئام الجروح

يحتوي الكيوي على فيتامين ك، وهو ضروري لتجلط الدم والتئام الجروح.

يقشر البشرة

يحتوي الكيوي على إنزيمات طبيعية تساعد على تقشير البشرة بلطف وإزالة الخلايا الميتة، مما يُعطي البشرة مظهرًا أكثر إشراقًا ونضارة.

كيفية استخدام الكيوي للبشرة

تناول الكيوي

يُنصح بتناول 2-3 حبات من الكيوي يوميًا للحصول على فوائده الصحية للبشرة.

ماسكات الكيوي

يمكنك صنع ماسكات طبيعية من الكيوي لتطبيقها على بشرتك. إليك بعض الوصفات:

ماسك الكيوي والعسل

اهرسي ثمرة كيوي مع ملعقة كبيرة من العسل. طبقي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة. ثم اغسليه بالماء الفاتر.

ماسك الكيوي والزبادي

اهرسي ثمرة كيوي مع ملعقتين كبيرتين من الزبادي. طبقي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة. ثم اغسليه بالماء الفاتر.