فوائد البنجر، لتحسين صحة القلب والجهاز الهضمي ولجمال بشرتك

فوائد البنجر، المعروف أيضًا بالشمندر، عديدة ومذهلة، فهو نوع من الخضروات الجذرية الحمراء ذات الطعم الحلو والقوام اللين، ويعتبر من الأغذية الغنية بالفوائد الصحية.



يحتوي البنجر على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي تسهم في تعزيز الصحة العامة، ويمكن استخدامه بطرق متنوعة في الطهي والعصائر والسلطات.



أهم فوائد البنجر لصحة الجسم



البنجر وفوائده

أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد البنجر للصحة مذهلة، فيمكنه أن يقدم للجسم العديد من الفوائد والحلول للمشاكل الصحية.

وتستعرض الدكتورة مها، في السطور التالية أهم فوائد البنجر.

1. تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

يحتوي البنجر على مركب يسمى "النترات" الطبيعي، الذي يُعرف بقدرته على تحويل النترات إلى أكسيد النيتريك في الجسم. يساعد أكسيد النيتريك على توسيع الأوعية الدموية، مما يسهم في تحسين تدفق الدم وتقليل ضغط الدم. وقد أظهرت دراسات عديدة أن تناول عصير البنجر بانتظام يمكن أن يقلل من ارتفاع ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.



2. تعزيز الأداء الرياضي

بفضل محتواه العالي من النترات، يمكن أن يساعد البنجر على تحسين الأداء الرياضي وزيادة القدرة على التحمل. يعزز أكسيد النيتريك الناتج عن استهلاك البنجر من كفاءة الأوعية الدموية وتدفق الأكسجين إلى العضلات، مما يزيد من القدرة على الأداء البدني لفترات أطول. لهذا السبب، يلجأ العديد من الرياضيين إلى تناول عصير البنجر قبل التمارين.

3. دعم صحة الجهاز الهضمي

يعتبر البنجر مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية، حيث يحتوي على نسبة عالية منها. تسهم الألياف في تحسين صحة الجهاز الهضمي من خلال تعزيز حركة الأمعاء ومنع الإمساك. كما تساعد الألياف في الحفاظ على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويحمي من أمراض الأمعاء المزمنة.

4. الوقاية من السرطان

يحتوي البنجر على مضادات الأكسدة مثل البيتالين، التي تعطيه لونه الأحمر الداكن وتعمل على محاربة الجذور الحرة في الجسم. تشير بعض الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في البنجر يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم، من خلال منع نمو الخلايا السرطانية وحمايتها من التأثيرات الضارة.

5. تحسين صحة الدماغ

تقل كفاءة تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ مع التقدم في العمر، مما يزيد من خطر الإصابة بمشاكل الإدراك والخرف. يساعد أكسيد النيتريك الناتج من النترات في البنجر على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز من صحة الدماغ ويحسن من القدرات العقلية والإدراكية. وقد أظهرت دراسات أن تناول عصير البنجر يمكن أن يعزز الوظائف العقلية ويحسن الذاكرة.

6. تعزيز صحة الكبد

يحتوي البنجر على البيتين، وهو مركب يساعد الكبد في التخلص من السموم والحفاظ على صحة الكبد. يعمل البيتين على دعم وظائف الكبد وتقليل تراكم الدهون فيه، مما يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية. يساعد البنجر أيضًا في تحسين عمليات الهضم وإزالة الفضلات والسموم من الجسم، مما يعزز صحة الكبد بشكل عام.

7. دعم صحة البشرة

يعتبر البنجر من الأغذية المفيدة للبشرة، إذ يحتوي على فيتامينات مثل فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد في تجديد خلايا البشرة وحمايتها من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة. كما يعزز البنجر من إنتاج الكولاجين، مما يساهم في تحسين مرونة البشرة وتقليل ظهور التجاعيد، ليبدو الجلد أكثر نضارة وشبابًا.



8. تنظيم مستويات السكر في الدم

يحتوي البنجر على سكريات طبيعية بطيئة الامتصاص، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل مستقر. تشير بعض الأبحاث إلى أن البنجر يمكن أن يساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يجعله غذاءً جيدًا لمرضى السكري، بشرط تناوله بكميات معتدلة.

9. مصدر غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي البنجر على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل فيتامين C، وفيتامين B9 (حمض الفوليك)، والبوتاسيوم، والمنغنيز. هذه العناصر ضرورية لتعزيز المناعة، وتقوية العظام، ودعم وظائف الأعصاب، وتنظيم مستويات الطاقة في الجسم.

10. يساعد في إنقاص الوزن

البنجر منخفض في السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يجعله طعامًا مثاليًا لمن يرغبون في فقدان الوزن. الألياف تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية بين الوجبات الرئيسية.