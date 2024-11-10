بحضور وزيرة التنمية المحلية، محافظ بني سويف يتسلم جائزة الأمم المتحدة

تسلم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، شهادة تقدير من برنامج "الموئل" التابع للأمم المتحدة، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي (Habitat)، تكريمًا لفوز المحافظة بجائزة "أفضل نماذج للفراغات العامة المفتوحة" حيث تُمنح هذه الجائزة للمدن التي تنفذ نماذج حضرية مبتكرة تلبي احتياجات الإسكان والتوسع العمراني المستدام، مع التركيز على توفير مساحات عامة مفتوحة تخدم المجتمع وتزيد من جودة الحياة.

فوز بني سويف بجائزة برنامج تابع للأمم المتحدة

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، وأحمد رزق، مدير مكتب مصر لبرنامج الموئل، حيث يعد فوز بني سويف بهذه الجائزة الأممية إنجازًا مميزًا يضعها في مصاف المدن التي تطبق أفضل الممارسات في تطوير المساحات العامة، وهي بمثابة تأكيد على الدور الريادي لبني سويف في تحسين البيئة الحضرية وتعزيز جودة حياة المواطنين، كما أنها تجسد نهج الإدارة الحالية بالمحافظة، الذي يرتكز على استراتيجية تنموية محلية شاملة، هي الأولى من نوعها على مستوى المحافظات المصرية، التي تعمل على توحيد الجهود وخلق تكامل بين القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها، أثنت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، على جهود محافظة بني سويف وتجاربها المميزة في مجال التنمية الحضرية، والتي جعلت منها نموذجًا متميزًا ضمن المحافظات المصرية، مؤكدة أن تجربة بني سويف في تنمية القرى، من خلال التمويل المبتكر كما هو الحال في قرى "صفط العرفا" و"الهرم" و"ميدوم"، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات تأتي بفضل استراتيجية تنموية شاملة ومبتكرة، قادتها المحافظة بروح ريادية عالية ورؤية طموحة للتطوير تحت قيادة إدارة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أفضل نماذج للفراغات العامة المفتوحة

فيما أشاد وأحمد رزق، مدير مكتب مصر ببرنامج "الموئل" التابع للأمم المتحدة، بالجهود المتميزة التي تبذلها محافظة بني سويف في تطوير الفراغات العامة المفتوحة وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، مؤكدًا أن فوز المحافظة بجائزة "أفضل نماذج للفراغات العامة المفتوحة" يعكس مستوى الابتكار الذي تعمل به بني سويف، حيث تمكنت من تحقيق نقلة نوعية في تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة حضرية تلبي احتياجات السكان، مضيفا أن هذه الجائزة ليست فقط تكريمًا للمحافظة، لكنها أيضًا حافزًا لمزيد من الابتكار والاستثمار في تطوير المرافق العامة، بما يسهم في تعزيز جودة حياة المواطن البني سويفي.

من جانبه توجه محافظ بني سويف بالشكر للقيادة السياسية، ممثلة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايتها واهتمامها بتنمية محافظات الصعيد وتوجيهها نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الفعاليات الدولية، بما ينعكس إيجابيًا على مسيرة التنمية المحلية وتوزيع ثمارها بشكل عادل على كافة القرى والمدن، معربا عن تقديره الكبير لوزارة التنمية المحلية، التي تدعم بقوة محافظة بني سويف في تنفيذ استراتيجيتها التنموية وتحقيق التكامل بين الجهود الوطنية والمحلية من أجل تسريع وتيرة التنمية الشاملة.

أفضل نماذج للفراغات العامة المفتوحة

وأكد المحافظ أهمية الدور الذي تلعبه برامج الأمم المتحدة مثل "الموئل" في دعم الدول لتحقيق تنمية محلية مستدامة، مشيدًا بما تقدمه هذه البرامج من فرص لتعزيز جودة الحياة والخدمات في المجتمعات المحلية، مشيرا إلى أن بني سويف لن تدخر جهدًا في الاستفادة من هذا الدعم لتحقيق أكبر عائد ممكن من خلال تطوير المساحات العامة وإحداث نقلة نوعية في البنية التحتية وتوفير بيئة معيشية أفضل للمواطنين، مما يدعم الجهود الرامية إلى تحسين مستوى الحياة لكافة أبناء المحافظة، سواء في المدن أو في القرى.

كما أعرب محافظ بني سويف، عن تطلعه لمزيد من الدعم والاهتمام من الشركاء المحليين والدوليين، لتحقيق تطلعات المواطن السويفي، الذي تتزايد طموحاته واحتياجاته مع تسارع وتيرة التنمية بالمحافظة، مؤكدا أن طموحات أبناء بني سويف تتطلب المزيد من الجهود لضمان وصول الخدمات إلى أعلى مستويات الجودة،مشيرًا إلى التزام المحافظة بمواصلة العمل لتحقيق تطلعات المواطنين وتوفير حياة كريمة تتماشى مع الرؤية الطموحة للتنمية المحلية المستدامة.

ونوه محافظ بني سويف عن الدور الهام للاستراتيجية التنموية المحلية التي اعتمدتها المحافظة، وأثبتت فعاليتها في تعزيز الأداء وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مما جعلها نموذجًا ناجحًا يحتذى به على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن بني سويف ستواصل العمل بروح الفريق وبتكامل الجهود مع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة لتعزيز النمو والاستدامة في كافة القطاعات، معربا عن اعتزازه بهذه الجائزة، التي تعكس التقدير الدولي للدور التنموي الذي تقوم به المحافظة، وموجهًا الشكر للقائمين على برنامج الموئل التابع للأمم المتحدة لدعمهم الكبير لجهود التنمية المحلية.