رسميا، تأكيد موعد إصدار لعبة GTA 6

كشفت شركة "Rockstar" المطورة للعبة الفيديو "GTA" في تقرير لها عن تأكيد إطلاق النسخة السادسة من اللعبة التي طال انتظارها في خريف عام 2025.

موعد إطلاق النسخة السادسة للعبة GTA

ويعني هذا أن وصول اللعبة إلى الأسواق سيحدث في وقت ما بين أشهر سبتمبر ونوفمبر 2025، كما ستكون "GTA VI" متاحة لوحدات تحكم الجيل التالي، وتحديدًا على "PlayStation 5" و"Xbox Series X|S"، مع الوعد بالاستفادة الكاملة من القدرات التقنية لهذه الأجهزة لتقديم تجربة لعب متقدمة.

وحطم مقطع الفيديو الترويجي لـ "Grand Theft Auto VI" الأرقام القياسية على يوتيوب، ليصبح الفيديو غير الموسيقي الأكثر مشاهدة في أول 24 ساعة منذ إصداره.

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