الأحد 06 أكتوبر 2024
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حوادث

ضبط 22 ألف قطعة ألعاب نارية داخل مخازن بالمعادى والجمالية ومنشأة ناصر

ضبط 22 ألف قطعة ألعاب
ضبط 22 ألف قطعة ألعاب نارية داخل مخازن بالمعادى والجمالية

 نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى ضبط 22 ألف قطعة ألعاب نارية داخل مخازن بالمعادى والجمالية ومنشأة ناصر.

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 تعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك شركة لشحن وتصدير البضائع كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى، وعامل بذات الشركة، وذلك لقيامهما بمحاولة إخفاء ألعاب نارية داخل حاويات بقصد تهريبها عبر أحد المعابر البرية لخارج البلاد.

وعثر بداخل مخزن "غير مرخص" تابع للشركة على (105 كرتونات ألعاب ومحدثات صوت – 8 طلقات بإجمالى 15075 قطعة ألعاب نارية)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها لخارج البلاد.

كما تم ضبط عاطل ومالك شركة، مقيمان بدائرتى قسمى شرطة "الجمالية ومنشأة ناصر"، وبحوزتهما (7 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة دائرة قسم شرطة المعادي مخزن غير مرخص مديرية أمن القاهرة قسم شرطة المعادي

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