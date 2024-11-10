الأحد 10 نوفمبر 2024
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فصل 92 طالبا جامعيا بالأردن بسبب شهادة تركية مزورة

مدارس تركية، فيتو
مدارس تركية، فيتو

 في خطوة تهدف لحماية سمعة التعليم العالي الأردني والتصدي لظاهرة تزوير الشهادات، قرر مجلس التعليم العالي الأردني فصل 92 طالبًا وطالبة من الجامعات الرسمية والخاصة، بعدما تبيّن حصولهم على شهادات ثانوية عامة تركية مزورة.

 

التعليم الأردني يفصل 92 طالبًا من الجامعات الرسمية

 جاء هذا القرار خلال الجلسة الأخيرة للمجلس برئاسة الدكتور عزمي محافظة، واستند إلى معلومات رسمية من وزارة التربية والتعليم الأردنية، التي أكدت من خلال اتصالات رسمية واردة من وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين، بالتعاون مع الجهات التركية المختصة، أن هذه الشهادات غير صحيحة.

 

إجراءات قانونية لإلغاء قبول الطلبة 

 وعلى إثر هذا القرار، وجه مجلس التعليم العالي الجامعات المعنية لإلغاء قبول الطلبة المذكورين، وأوصاها بعدم إصدار كشوفات علامات للمواد التي درسوها.

كما شدد المجلس على أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه القضية، مؤكدًا أنه لن يتسامح مع أي محاولات للتلاعب والإضرار بمصالح الطلبة وسمعة  القطاع التعليمي الأردني.

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