العثور على 5 كتب آرامية في تركيا تعود لـ 1800 عام

ضبطت الشرطة التركية، خمسة كتب، مكتوبة باللغة الآرامية القديمة، وبخط اليد، ويعود تاريخها إلى نحو 1800 عام.

وقالت وكالة أنباء "الأناضول" الحكومية، إن رجال الأمن المتخصصين في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطوا الكتب الخمسة قبيل بيعها بشكل سري.

وأضافت أن الكتب التاريخية تم تسليمها إلى مديرية متحف ولاية "قيصري" في وسط تركيا، والتي كانت مقرًا لعملية البيع السرية للكتب.

وتحقق الشرطة مع سبعة أشخاص على علاقة بعملية البيع بعد حصولهم على الكتب ومقتنيات تاريخية أخرى من عدة مناطق تركية.

العثور على خمسة كتب مكتوبة باللغة الآرامية القديمة

وأظهرت صور عرضتها "الأناضول" للكتب الخمسة، أنها بحالة جيدة نسبيًا، ومن الممكن تصفحها للاطلاع على محتواها.

ولا تزال اللغة الآرامية مستخدمة على نطاق محدود في بعض القرى قرب العاصمة السورية دمشق حتى يومنا هذا.