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ثقافة وفنون

معماريو الأردن في جولة بمراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية

جولة معماريين المملكة
جولة معماريين المملكة الأردنية، فيتو

خلال مشاركتهم في حضور فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية هذا الشهر، استضاف قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة وفد متميز من معماريين المملكة الأردنية الهاشمية، ضم الوفد: الدكتور علي ابو غنيمة عميد كلية الفنون والتصميم بالجامعة الأردنية، وعبد الله جوشة رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية بنقابة المهندسين الأردنية، ونائب رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية باتحاد المهندسين العرب، والدكتورة ميسون النهار العميدة السابقة لكلية الآثار والسياحة بالجامعة الاردنية ورئيس تحرير المجلة الأردنية للتاريخ والآثار، والدكتورة منى الأنصاري الأستاذة بكلية العمارة والتصميم بجامعة البترا.

 

وكان في استقبالهم بمراكز الإبداع بمنطقة الازهر المعماري حمدي السطوحي رئيس قطاع الصندوق، الذي قدم شرحًا حول البيوت الأثرية التابعة لصندوق التنمية وفلسفة تحويلها لتكون مراكز إبداعية وثقافية.

زار الوفد خلال الجولة بيوت: الهراوي والست وسيلة، وتفقدوا مقرات بيت العود العربي وبيت الشعر حيث أبدى الضيوف إعجابهم بأساليب وطرز البناء للعمارة الإسلامية.

وفي ختام الجولة، حضر الوفد الأردني حفل الفنان جو وفرقته (شوية فن) بقبة الغوري.

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