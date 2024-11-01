زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر الكوريل الجنوبية

أعلنت هيئة المسح الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في سخالين، أن زلزالًا بلغت قوته 5 درجات ضرب اليوم الجمعة، جزر الكوريل الجنوبية.



وقالت إيلينا سيمينوفا، رئيسة محطة "يوجنو سخالينسك" الروسية لرصد الزلازل، إنه "تم تسجيل زلزال بلغت قوته 5 درجات يوم الجمعة في المحيط الهادئ قبالة ساحل جزر الكوريل الجنوبية".

وأضافت أن "الزلزال، تم رصده اليوم في تمام الساعة 07:52 (الخميس 23:52 بتوقيت موسكو).

وكان مركز الزلزال في المحيط الهادئ على بعد 159 كيلومترًا شرق قرية مالوكوريلسكوي في جزيرة شيكوتان، على عمق 89 كيلومترًا.

ولم ترد تقارير عن الشعور بالزلزال في جزر الكوريل، ولم يتم إعلان أي إنذار بحدوث تسونامي، فيما لم ترد أي أنباء عن وقوع أضرار مادية أو إصابات نتيجة الزلزال.