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منوعات

امرأة تنتصر على شركة فصلتها خلال وقت كورونا

تجارب على كورونا،
تجارب على كورونا، فيتو

فصلت إحدى الشركات امرأة عن عملها، بسبب رفضها تلقي لقاح كوفيد-19، لكنها لم تسكت عن الأمر، وقررت مقاضاة شركتها في مدينة ديترويت الأمريكية.

ومنحت هيئة محلفين فيدرالية في ديترويت أكثر من 12 مليون دولار للموظفة السابقة في شركة Blue Cross Blue Shield of Michigan (BCBSM، فيما وصفته "بانتصار كبير".


وتلقت ليزا دومسكي، التي عملت في شركة التأمين لأكثر من 30 عاما كأخصائية في تكنولوجيا المعلومات، 10 ملايين دولار كتعويضات عقابية ضد شركة Blue Cross Blue Shield من ميشيجان. كما منحتها هيئة المحلفين ما يقرب من 1.7 مليون دولار من الأجور المفقودة ومليون دولار كتعويضات نفسية.

وقالت دومسكي إنها كانت ضحية "للتمييز الديني" بعد أن رفضت الشركة طلبها للحصول على إعفاء من سياسة اللقاحات لعام 2021، حيث قالت إن تعاطي اللقاح يتعارض مع معتقداتها الكاثوليكية.

وتظهر سجلات المحكمة أن دومسكي عملت بنسبة 100 بالمئة "عن بعد" أثناء الوباء، و75 بالمئة "عن بعد" قبل ظهور كوفيد-19 في عام 2020.

وقال محاميها، جون ماركو، إنها حتى بدون التطعيم، لم تشكل أي خطر على الآخرين بسبب ترتيبات عملها عن بعد.

وقال ماركو في بيان: "لقد ناضل أجدادنا وماتوا من أجل حرية كل أمريكي في ممارسة شعائره الدينية. ولا يحق للحكومة ولا لأي شركة إجبار أي فرد على الاختيار بين حياته المهنية وضميره".

وأضاف: "رفضت ليزا التخلي عن عقيدتها ومعتقداتها، وتم فصلها ظلما من الوظيفة الوحيدة التي عرفتها على الإطلاق. ويخبر حكم هيئة المحلفين اليوم أن التمييز الديني لا مكان له في أميركا ويؤكد حق كل شخص في الحرية الدينية".

 

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لقاح كوفيد-19 مدينة ديترويت الامريكية امراة سياسة اللقاحات تكنولوجيا المعلومات

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