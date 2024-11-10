الأحد 10 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

قوات جيش الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو

الحرب على غزة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الاحتلال اقتحم قلقيلية من مدخلها الشرقي بعدة آليات عسكرية، مشيرةً إلى أن آليات الاحتلال جابت عدة شوارع، منها جلجوليا والواد، ومنطقة "دوار المرابطين"، والسوق وسط المدينة، وداهمت عدة أحياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتتعرض مدينة قلقيلية لاقتحامات يومية من قوات الاحتلال، يتخللها مداهمة منازل المواطنين واعتقالات.

 

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الحرب على غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي

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