الأحد 10 نوفمبر 2024
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سياسة

المطران عطا الله حنا: غزة ولبنان يشهدان كارثة إنسانية

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا، فيتو

أكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، ضرورة وقف الحرب في غزة ولبنان، مستنكرًا المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة. وقال: "في غزة هناك استغاثات من تحت الركام، ودمار شامل، واستهداف مروع لشعبنا، والمجازر تتوالى دون أي وازع إنساني أو أخلاقي".

وأضاف المطران حنا: "أن أهلنا في غزة يعيشون نكبة جديدة في ظل حرب إبادة، مع نزوح وتشريد وتنكيل وتجويع وتعطيش، ناهيك عن الدمار الهائل والدماء التي سفكت. والذين يدفعون فاتورة هذه الحرب هم المدنيون الأبرياء".

وتساءل المطران حنا: "أما آن لهذه الكارثة الإنسانية أن تتوقف؟ ألم يشبع القتلة المجرمون من دماء الأبرياء؟ ولماذا يستمر هذا بينما العالم صامت، باستثناء الأحرار الذين يعبرون دومًا عن رفضهم لهذه الحرب، وهم يستحقون منا التقدير والاحترام".

وختم بالقول: "يجب أن تتوقف حرب الإبادة، فشعب غزة يستحق الحياة ولا يستحق أن يعامل بهذه القسوة. فلتتوقف الحرب في غزة ولبنان، ولا يمكن لهذه المأساة أن تستمر".

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غزة لبنان الشعب الفلسطيني كارثة انسانية الأرثوذكس

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