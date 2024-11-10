4 ملفات من داخل القلعة الحمراء.. الأهلي يستهدف 3 صفقات في ميركاتو يناير.. محمد رمضان يصدم لاعبي الفريق.. وأزمة بسبب مباراة العين

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث الهامة داخل جدران النادي الأهلي والتي من أهمها اتخاذ محمد رمضان قرار جديد بشأن ملف التجديد للاعبي الفريق.

محمد رمضان يصدم نجوم الأهلي بهذا القرار

وتسبب القرار الذي اتخذه محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي بشأن نظام التجديد للاعبين في حالة من الصدمة لدى اللاعبين، خاصة من تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

محمد رمضان قرر إلغاء فكرة تصنيف اللاعبين إلى فئات عند التجديد لهم، رافضا فكرة التعامل معهم وفق نظام الفئات وتصنيف لاعبين فئة أولى وآخرين فئة ثانية، وقرر التعامل مع اللاعبين حسب مستواهم عند التجديد، وأن يتم تقييم اللاعب ماليا طبقا لمستواه وقت التجديد وحاجة الفريق له.

وجاء قرار رمضان صادم لنجوم الفريق المصنفين كفئة أولى والتي تصل مرتباتهم لـ ١٥ مليون جنيه في الموسم.

ورفض رمضان فكرة تعديل قراره وأعلن تمسكه به مؤكدا أن الفيصل بينه وبين جميع اللاعبين هو المستوى الذي يقدمونه في الملعب وحاجة الجهاز الفني لهم.

الأهلي يستهدف 3 صفقات في ميركاتو الشتاء

ويستهدف النادي الأهلي التعاقد مع ثلاث صفقات في ميركاتو الشتاء القادم في يناير لتدعيم صفوف الفريق.

وعلمت فيتو أن الأهلي يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد وجناح وأيضًا مدافع صريح من أجل ترميم صفوف الفريق لاستكمال منافسات الموسم الحالي.

أزمة في الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي

وتسبب فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على العين الإماراتي في بطولة الانتركونتننتال في حدوث أزمة داخل الفريق الأحمر.

وجاءت الأزمة بسبب رفض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي منح اللاعبين مكافأة للاعبين بعد الفوز باللقاء مؤكدًا أن البطولة لم تنتهِ بعد حتى يتم صرف مكافآت للاعبين، وأن مباراة العين هي مباراة ضمن بطولة ما زالت قائمة، وهو الأمر الذي رفضه اللاعبون بعد علمهم بالقرار وتحدثوا مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي وطالبوه بالتدخل لإثناء الخطيب عن قراره خاصة وأن الفوز بالمباراة تسبب في حصول الأهلي على ٢ مليون دولار وانتعاش خزينة النادي.

ونقل محمد رمضان مطلب اللاعبين للخطيب مؤكدًا أن هناك حالة من الاستياء بين اللاعبين من رفض صرف مكافآت لهم وهو الأمر الذي جعل الخطيب يطلب من رمضان مهلة لدراسة الملف بالكامل ومن ثم إبلاغ اللاعبين بالقرار النهائي.

مدة غياب إمام عاشور عن الملاعب

أجرى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فحوصات على قدم إمام عاشور لاعب الفريق بعد خروجه مصابا في لقاء زد بالجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وأثبتت الفحوصات التي أجراها اللاعب عن تعرضه للإصابة بإجهاد بسيط في العضلة الخلفية وأنه يحتاج لراحة وبعض التدريبات التأهيلية ليعود للمشاركة في المباريات خلال أيام.

واطمأن الجهاز الطبي للنادي بعد ظهور نتيجة الأشعة التي أجراها اللاعب والذي كان يخشى من ظهور إصابة كبيرة قد تتسبب في غياب اللاعب عن الملاعب فترة اطول.