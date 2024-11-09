ثلاثي زد على رادار الأهلي في الميركاتو الشتوي

استقر مسئولو النادي الأهلي على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعي الأهلي لإبرام ثلاث صفقات خلال فترة الميركاتو المقبلة لتدعيم مركز المهاجم والجناح وقلب الدفاع.

وفي حين ذكر تدعيم الأهلي لمركز الجناح والمدافع يتردد الحديث حول ثلاثي فريق زد، مصطفي زيكو وعبد الرحمن البانوني ومحمد إسماعيل خاصة بعد اهتمام الأهلي بالثلاثي خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

خوض مباراة ودية

وعلمت فيتو من مصدر مدي رغبة الأهلي في التعاقد الثلاثي لتدعيم صفوف الفريق والذي أوضح أن كافة الخيارات متاحة علي طاولة الأحمر بشأن انتقالات يناير.

وفي سياق آخر قال مصدر داخل الأهلي: إن هناك اتجاها لعدم خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الحالية بسبب ضيق الوقت حيث حصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع كامل على أن يعود الفريق يتدرب أيام قليلة قبل مواجهة الاتحاد السكندري يوم ٢٢ نوفمبر الجاري.

كما طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تجهيز ياسر إبراهيم مدافع الفريق لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدوري حيث ينفذ اللاعب الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في أسفل عضلات البطن.

مباراة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري

كما يخضع رامي ربيعة مدافع الأهلي لاشعة جديدة نهاية الأسبوع الحالي من أجل الوقوف على تطورات إصابته في العضلة الضامة تلك التي تعرض لها في مباراة زد امس الأول وذلك من أجل تحديد موقفه بشأن إعلان جاهزيته من عدمها لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري.

ووضع مارسيل كولر بالتنسيق مع أندرياس أندويا مخطط الأحمال البدنية برنامج خاص للاعبي الأهلي خلال فترة الراحة السلبية من أجل تجهيز الجميع لحين العودة إلى التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهليلخوض مباراة هامة أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز وذلك بعد تحقيق الفوز في أول مباراتين أمام سيراميكا كليوباترا ونادي زد إف سي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي أمس الأول على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.