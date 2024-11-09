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عمال السكك الحديدية في فرنسا يهددون بالإضراب لأجل غير مسمى

السكك الحديد في فرنسا،فيتو
السكك الحديد في فرنسا،فيتو

هددت نقابات السكك الحديدية في فرنسا اليوم السبت، بإضراب لأجل غير مسمى يبدأ في 11 ديسمبر احتجاجا على تقسيم شركة الشحن بالسكك الحديدية "Fret SNCF".

 

عمال السكك الحديد في فرنسا يهددون بالإضراب

وجاء في بيان مشترك للنقابات: "في ضوء القرارات الواردة، تقدم النقابات إشعارا بالإضراب يغطي الفترات التالية: من الأربعاء 20 نوفمبر الساعة 19.00 إلى الجمعة 22 نوفمبر الساعة 08.00، ومن الأربعاء 11 ديسمبر إلى أجل غير مسمى".

وتدعو النقابات إلى وقف هذه الخطط والعودة إلى المفاوضات لإيجاد طريقة لضمان استمرارية شركة "Fret SNCF" وتطويرها على المدى الطويل.

 

احتجاج موظفو السكك الحديد 

وأكدت السلطات الفرنسية يوم الاثنين الماضي أنه ستتم تصفية "Fret SNCF" في 1 يناير 2025 وتقسيمها إلى شركتين "Hexafret" لعمليات الشحن و"Technis" لصيانة القاطرات.

ويحتج موظفو "SNCF" بانتظام على خطط الحكومة لتصفية الشركة بسبب تهديدات المفوضية الأوروبية بفرض غرامة عليها.

وتحملت فرنسا في السابق جزءا من ديون شركة الشحن البالغة 5.3 مليارات  يورو، واعتبرت المفوضية الأوروبية أن دعم هذه الشركة غير قانوني و"ينتهك شروط المنافسة"، وتطالب بروكسل أيضا بتعويض عن هذا المبلغ، وهو ما يعني إفلاس الشركة بشكل فوري.

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