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خارج الحدود

الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان حارة حريك وبرج البراجنة في بيروت

لبنان،فيتو
لبنان،فيتو

أصدر جيش الإحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان  حارة حريك وبرج البراجنة في بيروت.

وقبل وقت سابق استشهد 3 لبنانيين وأُصيب أكثر من 30 آخرين، مساء الجمعة، إثر غارات إسرائيلية عنيفة على مدينة صور جنوبي لبنان، وفق حصيلة أولية.

غارات إسرائيلية عنيفة جنوب لبنان

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الحصيلة غير النهائية للغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على صور بلغت "3 شهداء وأكثر من 30 جريحا نقلوا إلى مستشفيات المنطقة".

وأضافت الوكالة أن "الغارات تسببت في دمار كبير بالأماكن المستهدفة".

استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية

وشهد أمس الخميس، قصفا إسرائيليا متواصلا على بلدات متفرقة من جنوب لبنان، بالتزامن مع إعلان حزب الله استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية.

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