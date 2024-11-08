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خارج الحدود

البرلمان الألماني يصادق على قرار لحماية الحياة اليهودية

البرلمان الألماني،فيتو
البرلمان الألماني،فيتو

صادق  البرلمان الألماني على قرار قدمه الائتلاف الحاكم، بعنوان لن يتكرر أبدًا، لحماية الحياة اليهودية في ألمانيا.

البرلمان الألماني يصادق على حماية الحياة اليهودية

ويهدف القرار إلى مكافحة معاداة السامية ودعم أمن إسرائيل، كجزء أساسي من السياسة الخارجية الألمانية.

وجاء قبول المقترح عقب تأييد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر، وحزب الاتحاد المسيحي، وحزب البديل من أجل ألمانيا، فيما عارضه حزب "تحالف سارا فاغنكنيشت من أجل الفهم والعدالة"، وامتنع الحزب اليساري عن التصويت.

ويرى مشرعو القرار أنه ضروري لإنهاء أجواء معاداة السامية في ألمانيا.

مخاوف اليهود يجب أن تؤلمنا

وقال برلمانيون مؤيدون للقرار، إن المخاوف التي تنتاب اليهود يجب أن تؤلمنا، ولذلك من الصواب أن نفعل كل ما بوسعنا لضمان أن يكون لليهود مكان في جمهورية ألمانيا الاتحادية, وطن ينتمون إليه، فهم جزء منا وجزء من هذه الدولة.

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