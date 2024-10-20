الأحد 20 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

اعتقال ليبي في ألمانيا بشبهة التخطيط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية

الشرطة الألمانية،
الشرطة الألمانية، فيتو

اعتقلت السلطات الألمانية السبت قرب برلين ليبيّا يُشتبه بانتمائه إلى تنظيم داعش وبتخطيطه لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في ألمانيا، حسبما أفادت النيابة العامة الفدرالية وكالة فرانس برس.

وقال متحدث باسم النيابة العامة إن السلطات تشتبه بأن الرجل «خطط لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين» وبأنه «دعم جماعة إرهابية في الخارج»، موضحا أن الأمر يتعلق بتنظيم داعش.

من جهتها، ذكرت صحيفة بيلد أن عملية كبيرة للشرطة، شاركت فيها قوات خاصة، جرت في المساء في بلدة بيرناو المجاورة لبرلين، حيث أوقف المشتبه به.

وقالت النيابة العامة إنه تم تفتيش منزل الموقوف الواقع في بيرناو.

وأوردت بيلد أن الرجل يبلغ 28 عاما، وقد تحركت السلطات الألمانية بعد تلقيها معلومات من أجهزة استخبارات أجنبية.

وجه سفير إسرائيل في برلين رون بروسور عبر منصة إكس الشكر للسلطات الألمانية «لضمانها أمن سفارتنا».

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة  في 7 أكتوبر 2023 زادت السلطات الألمانية من إجراءاتها في مواجهة أي أنشطة معادية لإسرائيل.

في أوائل سبتمبر، أردت شرطة ميونيخ بالرصاص شابا نمسويا معروفا بصلاته بالإسلام المتطرف بزعم أنه كان يستعد لتنفيذ هجوم على القنصلية العامة الإسرائيلية.

يذكر أن ألمانيا من أكثر الدول الداعمة والمتواطئة مع إسرائيل في عدوانها على غزة، وقبل 3 أيام  قال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الخميس إن ألمانيا ستواصل مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها من خلال إمدادها بالأسلحة.

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