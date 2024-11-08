الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

الأمير ويليام معترفا: هذا العام " الأصعب" في حياتي

الأمير ويليام، فيتو
الأمير ويليام، فيتو

وصف أمير ويلز هذا العام بأنه "الأصعب" في حياته، وذلك بسبب التحديات العائلية التي واجهها، بما في ذلك تشخيص إصابة زوجته، أميرة ويلز، ووالده الملك تشارلز، بالسرطان. 

وفي تصريح له في نهاية زيارته إلى جنوب أفريقيا، قال الأمير ويليام: "لقد كان الأمر مروعًا، ربما كان العام الأصعب في حياتي، لذا كان من الصعب جدًا محاولة تجاوز كل شيء آخر والحفاظ على كل شيء على المسار الصحيح".

إصابة أميرة ويلز والملك تشارلز  بالسرطان

وكان قصر باكنغهام قد أعلن في فبراير أن الملك تشارلز أُصيب بالسرطان وبدأ علاجه، وبعد أسابيع قليلة فقط، تم الكشف عن أن كاثرين، أميرة ويلز، كانت تخضع للعلاج الكيميائي.

وأنهت أميرة ويلز علاجها الكيميائي، بينما عاد الملك إلى مهامه العامة.

وبحسب «ارم»، أشار الأمير إلى فخره بما أبداه والده وزوجته من شجاعة خلال هذه الفترة الصعبة، قائلًا: "أنا فخور جدًا بزوجتي ووالدي، لتعاملهما مع هذه الأمور". ورغم ذلك، وصف الوضع من الناحية العائلية "بالمؤلم".

العائلة المالكة في بريطانيا

وفي حديثه عن العائلة المالكة بشكل عام، أشار الكاتب الملكي روبرت هاردمان إلى أن اعتراف الأمير ويليام  يشير إلى أن العائلة المالكة قد "أعادت ضبط" صورتها العامة، مستشهدًا بالأفلام الوثائقية الأخيرة التي شارك فيها أمير ويلز والملكة.

وفي حديثه عن مسؤولياته المستقبلية، قال أمير ويلز إن مسؤوليته المستقبلية لا تعني له المزيد من العمل، ولكنه يجد متعة في استخدام منصته لدعم القضايا البيئية من خلال مبادرة Earthshot، وأضاف: "من المهم أن أفعل شيئًا من أجل الخير، وأن أساعد الناس".

الأمير هاري وزوجته ميجان مهددان بالطرد من أمريكا بعد فوز ترامب، فما القصة؟

رسالة مؤثرة من الأمير هاري إلى والدته الراحلة الأميرة ديانا

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العائلة المالكة في بريطانيا امير ويلز أميرة ويلز الملك تشارلز الامير ويليام

مواد متعلقة

الأمير هاري وزوجته ميجان مهددان بالطرد من أمريكا بعد فوز ترامب، فما القصة؟

استقبال الملك تشارلز في جزيرة "ساموا" بطقوس غريبة

أسباب تخلي ميجان ماركل عن تأدية واجباتها الملكية برفقة الأمير هاري

موقف محرج للملك تشارلز الثالث خلال افتتاحه معرضا للزهور (فيديو)

الأكثر قراءة

تعليق نجيب ساويرس على ضربة جزاء زد أمام الأهلي

ما صحة مقولة «دعوة الأربعين غريبًا مجابة»؟ الإفتاء تجيب

بعد أحداث أمستردام، قرار من الاتحاد الأوروبي للكرة بشأن مباراة مكابي القادمة ضد بيشكتاش

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 09 - 11 -2024

واقعة التنويم المغناطيسي في حفل ترفيهي بمدرسة في الشرقية تثير جدلا (فيديو)

رعب إسرائيلي، صافرات الإنذار تدوي في 50 مدينة وبلدة

سيد عيد يعلن تشكيل بتروجيت لمواجهة مودرن سبورت في الدوري

منوعات

المزيد

الأمير ويليام معترفا: هذا العام " الأصعب" في حياتي

مشهد مهيب، صحن الطواف يشهد كثافة عالية من الطائفين (فيديو)

مكونات "صادمة" لكرات سوداء على شواطئ سيدني

بركان شيفيلوتش الروسي يقذف الرماد إلى أكثر من 8 كيلومترات

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

هل تصدر فيزا الشركات باسم صاحب المنشأة في بنك مصر؟

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

لامين يامال على رأس القائمة.. أغلى 10 لاعبين واعدين تحت 21 عامًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«حتى زرتم المقابر»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح بلاغة القرآن في وصف الموت

ما حكم دفن الموتى ليلًا، وما المقصود بالنهي الوارد عنه في الأحاديث النبوية؟ دار الإفتاء تجيب

ما صحة مقولة «دعوة الأربعين غريبًا مجابة»؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads