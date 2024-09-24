رسالة مؤثرة من الأمير هاري إلى والدته الراحلة الأميرة ديانا

تحدث الأمير هاري عن والدته الراحلة الأميرة ديانا، بطريقة مؤثرة خلال سلسلة من المناسبات التي حضرها في نيويورك دون زوجته ميجان ماركل.

رسالة مؤثرة من الأمير هاري لوالدته الراحلة

وحضر دوق ساسكس مؤخرا مؤتمر كونكورديا في نيويورك، حيث تحدث عن جائزة ديانا، التي سميت تخليدًا لذكرى والدته الراحلة، والتي تقدمها مؤسسة خيرية تم تأسيسها قبل 25 عامًا لتكريم الشباب الذين يرغبون في تغيير العالم.

وانضم هاري إلى اثنين من الفائزين السابقين بجائزة ديانا، الذين تحدثوا عن أزمة الصحة العقلية التي تجتاح الشباب حول العالم.

وقالت مديرة المؤسسة: "جائزة ديانا هي إرث حي لأميرة ويلز، وعادةً عندما أتحدث عن هذا، يتعين علي أن أحاول أن أخبركم من نحن، وربما أخبركم من هي الأميرة ديانا. لكن اليوم ليس علي أن أفعل ذلك، لأنني سعيدة للغاية لتواجد ابنها الأمير هاري دوق ساسكس معنا".

وعندما سئل الأمير عما يمنحه الأمل في المستقبل، قال: "لقد قلت ذلك من قبل منذ سنوات، وسأكرره مرة أخرى. الجيل الأصغر هو الذي يمنحني الأمل الشجاعة التي تتمتعون بها تمنحني الأمل كل واحد منا يحتاج إلى الشجاعة لتحريك عجلة هذا العالم، ربما أكثر من أي وقت مضى نحن بحاجة إلى الاستماع والعمل على ما تقوله؛ لأن مستقبلك هو الذي سيُسْرَق، وهذا أمر غير مقبول".

يذكر أن الأمير هاري سافر في رحلة منفردة إلى مدينة نيويورك، حيث من المقرر أن يلقي كلمة في العديد من الفعاليات البارزة التي تتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأسبوع الجاري.