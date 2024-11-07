الأمير هاري وزوجته ميجان مهددان بالطرد من أمريكا بعد فوز ترامب، فما القصة؟

ذكرت تقارير إعلامية أن إقامة الأمير هاري وميجان ماركل في الولايات المتحدة، تواجه احتمالًا غير مستقر، بعد أن أعاد فوز الرئيس السابق دونالد ترامب إشعال النقاش حول اعترافات هاري السابقة بتعاطيه المخدرات.

طرد هاري وميجان من أمريكا بعد فوز ترامب

وفي مذكراته Spare، الصادرة عام 2023، كشف هاري عن تجاربه مع "الفطر السحري" خلال حفل في هوليوود، إلى جانب استخدامه الماريجوانا في مناسبات متعددة، مشيرًا إلى أنها ساعدته على الشعور بالاسترخاء، بينما أكد أن الكوكايين "لم يؤثر عليه".

و هذا الاعتراف قد يكون له عواقب كبيرة على وضع تأشيرته في الولايات المتحدة، لا سيما إذا تبين أنه لم يكشف عن تجاربه مع المخدرات خلال طلب التأشيرة.

وفي مقابلة سابقة على قناة GB News، سئل الرئيس ترامب عما إذا كانت هناك "امتيازات خاصة" للأمير هاري، ورد ترامب بنبرة حازمة، قائلًا: "لا امتيازات خاصة"، مضيفًا أن أي شخص يتورط في قضايا تتعلق بتعاطي المخدرات يجب أن يخضع للإجراءات القانونية، ملمحًا إلى احتمال إلغاء إقامته إذا ثبت أنه لم يكشف عن هذه المعلومات في طلب التأشيرة.