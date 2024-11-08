لا تسمحي لأبنائك بالذهاب إلى المدرسة قبل تناول هذا المشروب

فى فترة الدراسة تنتشر الأمراض المعدية بين الأبناء نتيجة اختلاط الطلاب معا طوال اليوم الدراسي، كما أن الدراسة عادة تأتى فى فصل الشتاء حيث انخفاض درجات حرارة الطقس التى تضعف مناعة الأبناء.

وتحرص الأمهات على التغذية السليمة للأبناء طوال فترة الدراسة للحفاظ على مناعتهم ما يساعد في الوقاية من الأمراض المعدية والفيروسية.

مشروب طبيعي يقوي مناعة طفلك فى الدراسة

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن هناك مشروبا طبيعيا يجب تقديمه يوميا للأبناء قبل النزول من المنزل فى الصباح الباكر وعدم السماح لهم بالذهاب إلى المدرسة إلا بعد تناول هذا المشروب.

المكونات:-

ملعقة عسل نحل طبيعي ذات نوع جيد ومضمون

عصير ليمونة

ربع كوب ماء دافيء

الطريقة:-

نحضر كوب ونضع به ملعقة عسل نحل بواسطة ملعقة خشبية حفاظا على قيمته الغذائية.

ثم نضيف له عصير الليمونة ونقلب جيدا أيضا بالملعقة الخشبية.

ثم نصب عليهم ربع كوب ماء دافيء ونقلب جيدا بالملعقة الخشبية.

ثم يتم تناول المشروب بعدها كاملا.

هذا المشروب يقوى مناعة الصغار ويعزز صحة الجهاز التنفسي وينظم الهضم ويحارب الأمراض المعدية، لذا يجب على الأمهات الاهتمام بتقديمه للأبناء فى الصباح الباكر قبل الذهاب إلى المدرسة.

الأطفال فى المدارس

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.