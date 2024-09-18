قبل إعطاء طفلك مضادا حيويا اعرفي الفرق بين البرد والإنفلونزا

مع اقتراب انتهاء فصل الصيف واقتراب فصل الخريف، تنتشر الأمراض المعدية بين الصغار لأن فترة تغيير الفصول تسبب ضعف المناعة.

وتعتبر نزلات البرد والانفلونزا هى أكثر الأمراض المعدية انتشارا بين الكبار والصغار وللأسف تتعامل معها الأمهات بشكل خاطيء.

الفرق بين البرد والانفلونزا

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الفرق بين نزلة البرد والأنفلونزا يمكن معرفته لاتخاذ التدابير اللازمة للعلاج سريعا، حيث أن نزلة البرد تكون اعراضها عطس ورشح وارتفاع خفيف في درجة الحرارة، مع كحة بسيطة وأحيانا احتقان في الحلق أو تكسير في العظام.

وأضاف عبد الحميد، أما الأنفلونزا، أهم أعراضها الشعور بالرعشة وتكسير العظام، واحتقان في الأنف وكحة جافة وشديدة، ولكن فى حالة وجود، رشح فهذا يعنى أن الإصابة نزلة برد وليست انفلونزا.

وتابع، أن البرد والانفلونزا يتشابهان فى تكسير العظام ولكن فى الانفلونزا تكون آلام العظام أشد من البرد، مؤكدا على أن نزلة البرد لا تحتاج إلى مضاد حيوي نهائيا، بينما الانفلونزا قد تحتاج مضاد حيوى ولكن تحت إشراف طبى، ومن الضرورى قبل فصل الخريف الحصول على لقاح الانفلونزا الموسمية لتجنب حدوث مضاعفات الانفلونزا.

البرد والانفلونزا

نصائح مهمة لتقوية مناعة طفلك في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها للحفاظ على مناعة الطفل، منها:-

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.