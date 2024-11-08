الجمعة 08 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

19 نصيحة للتعامل مع الكحة عند الأطفال فى الشتاء

الكحة عند الأطفال
الكحة عند الأطفال

الكحة من الأعراض المزعجة التى تنتشر بين الأطفال فى فصلى الخريف والشتاء وللأسف تحتاج وقت طويل للعلاج وأحيانا تظل مستمرة.

وعادة تكون الكحة عرض مصاحب لنزلات البرد والأنفلونزا لكن يستمر طويلا خاصة إذا صاحبها بلغم ما قد يسبب مضاعفات خطيرة تهدد حياة الطفل، لذا تبحث الأمهات عن افضل طرق العلاج.

 

19 نصيحة للتعامل مع الكحة عند الأطفال 

 ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك 19 نصيحة تساعد فى التعامل مع الكحة عند الأطفال فى فصلى الخريف والشتاء، منها:-

  • الكحه لو متقطعة كل ٤ ساعات أو أكثر ولم تزيد عن 5 أيام لا تقلق.
  • أشهر سبب للكحه في الأطفال هو الرشح بسبب دور برد وعادة تستمر من 5 أيام إلى أسبوع وتشفى بعدها وعلاجها تنظيف الأنف بالنقط أو البخاخه أو محلول ملح واستخدام الشفاط إذا لزم الأمر.
  • الطفل لا يعتاد علي جلسات البخار.
  • الكحه لو مستمرة ومتكررة كل ساعة أو أقل أو الطفل لا يستطيع النوم بسببها ورغبته فى الرضاعة قليلة ولم تنتهى الكحة بعد 5 أيام، فهذا يحتا كشف فورى لان هذا يعنى أن الطفل مصاب نزلة شعبية أو التهاب رئوي.
  • هذا الكلام عن الأطفال أكبر من 6 أشهر بينما أي طفل أقل من 6 شهور يحتاج كشف فورى بمجرد ظهور الكحة عليه.
  • علاج الكحة البسيطة تسليك الأنف وسوائل دافئة عليها ليمون مثل “ينسون، حلبة، كراوية، شوربة”، وأدوية الكحة بالأعشاب الطبيعية.
  • علاج الكحة الشديدة ليس دواء كحة، بل يجب جلسات البخار والمضاد الحيوي وبمكن حجز في المستشفي.
  • لو الكحة متكررة كل شهر أو أقل ويصاحبها رشح أو انسداد وصوت عالى من الأنف احتمال حساسية أنف أو لحميه علاج اللحميه عملية بعد اتمام الطفل 3 سنين، وعلاج حساسية الأنف بخاخ للأنف.
  • أما لو متكررة ومعها تزييق في الصدر الطفل غالبا بيحتاج جلسات بخار، وهذا يعنى أن الطفل يعانى من حساسية صدر ويحتاج علاج حساسية الصدر وأيضا العلاج الوقائي للحساسية.
  • الكحه لو استمرت أكثر من اسبوعين يجب عمل آشعة علي الصدر لأن هناك احتمالبة إصابة الطفل بالتهاب رئوي، أو شرقة بجسم غريب مثل قشرة لب أو قشرة سوداني من ضمن أسباب الكحة المستمرة.
  • الأطفال أقل من 6 شهور و يعانون من انسداد أنف باستمرار يجب تسليك أنفهم باستمرار.

 

الكحة عند الأطفال 
الكحة عند الأطفال 

 

  • طول الأنف مسدودا لازم تسليك الأنف باستمرار.
  • أدوية القيء أحيانا تكون ضرورية لعلاج الكحة لأن من ضمن أسباب الكحة عند الأطفال ارتجاع المرئ.
  • ممنوع التدخين بجانب الأطفال يجب ابعاد الطفل عن المصابين بنزلات البرد والانفلونزا خاصة الأقل من 6 شهور لأن دور البرد عند الكبار ينتقل إلى الصغار وقد يعرضهم للالتهاب الرئوي.
  • عسل النحل مع عصير الليمون وكوب الينسون أفضل مذيب البلغم.
  • الخناق أو الكحة بسبب إلتهاب الحنجرة أو القصبة الهوائية وتتميز الكحة بالصوت العالى النباحى وصوت النفس يكون عالى أثناء الشهيق والزفير وتزداد بالبكاء فى هذه الحالة يجب الكشف على الطفل.
  • لتقوية مناعة طفلك أهم شيء النوم الجيد والرضاعة الطبيعية والتغذية الصحية.
  • تطعيم الانفلونزا قبل كل شتاء للأطفال أكبر من 6 شهور.
  • تطعيم المكورات الرئوية عند 2 و4 و6 و15 شهرا من العمر للوقاية من الكحة والإلتهاب الرئوي.
  • يمكن أن يصاب الطفل بالكورونا واكن ليس كل كحة تعنى إصابة الطفل بالكورونا.
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