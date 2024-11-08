حديث كل بيت بسبب تقلبات الجو، كيف تحمي طفلك من نزلات البرد في الشتاء؟
أكدت مديرية الصحة بالجيزة أن الانفلونزا تمثل تهديدا لصحة الأطفال حيث أن جهازهم المناعي ليس مكتملا بعد، وقدمت صحة الجيزة بعض النصائح للآباء والأمهات لحماية اطفالهم من نزلات البرد في فصل الشتاء.
وأوصت مديرية الصحة بالجيزة بالحرص على تطعيم الاطفال ضد الانفلونزا مرة سنويا بداية من عمر 6 أشهر، مشددة على أهمية تعليم الطفل أنه عند السعال أو العطس يجب تغطية الفم والأنف بمنديل ثم التخلص منه فورا وغسل اليدين بشكل جيد.
وتابعت مديرية الصحة أنه يجب على الطفل غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر وخاصة قبل تناول الطعام لمنع انتقال العدوى، وتأكد من تناول طفلك لأطعمة تحتوي على فيتامين سي.
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