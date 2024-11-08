الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

حديث كل بيت بسبب تقلبات الجو، كيف تحمي طفلك من نزلات البرد في الشتاء؟

نزلات البرد للاطفال،فيتو
نزلات البرد للاطفال،فيتو

أكدت مديرية الصحة بالجيزة أن الانفلونزا تمثل تهديدا لصحة الأطفال حيث أن جهازهم المناعي ليس مكتملا بعد، وقدمت صحة الجيزة بعض النصائح للآباء والأمهات لحماية اطفالهم من نزلات البرد في فصل الشتاء.

وأوصت مديرية الصحة بالجيزة بالحرص على تطعيم الاطفال ضد الانفلونزا مرة سنويا بداية من عمر 6 أشهر، مشددة على أهمية تعليم الطفل أنه عند السعال أو العطس يجب تغطية الفم والأنف بمنديل ثم التخلص منه فورا وغسل اليدين بشكل جيد.

وتابعت مديرية الصحة أنه يجب على الطفل غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر وخاصة قبل تناول الطعام لمنع انتقال العدوى، وتأكد من تناول طفلك لأطعمة تحتوي على فيتامين سي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اطعمة تحتوي على فيتامين سي الماء والصابون تعليم الطفل تطعيم الاطفال فيتامين س فيتامين سي

مواد متعلقة

محمية أشتوم الجميل تستقبل طلاب طب بيطري العريش في رحلة علمية فريدة (صور)

وكيل تعليم الجيزة توجه رسالة هامة للطلاب والمعلمين

القومي للبحوث يختتم أول ملتقى دولي لأمراض "CDG" في الشرق الأوسط

وزيرة البيئة: بناء منظومة المخلفات الصلبة كلف الدولة 10 مليارات جنيه خلال 2019

محافظ الجيزة: تخصيص شباك محدد لاستخراج رخص المحال العامة بالمراكز التكنولوجية (صور)

تفاصيل إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «أطلس المدن المصرية».. الاعتماد على الطاقة المتجددة وزيادة المسطحات الخضراء وترشيد استهلاك المياه «أبرز البرامج»

وكيل التعليم بالجيزة يحيل معلمين وإخصائيين للتحقيق لتغيبهم عن العمل

محافظ الجيزة: انطلاق قافلة دعوية من منطقة الوعظ إلى الواحات البحرية

الأكثر قراءة

شرحها خطوة بخطوة، خبير تحكيم دولي يقطع الشك باليقين في ركلة جزاء زد أمام الأهلي (فيديو)

الصور الأولى للحظة وفاة معلم بسبب ولي أمر بمدرسة إعدادي بالقاهرة

نيران صديقة، 3 نجوم من الأهلي يصدمون ناديهم السابق بشأن ركلة جزاء زد

ما لا تعرفه عن أبو تريكة.. وحكاية زواج الماجيكو للمرة الثانية (فيديوجراف)

أنس بوخش: ما شفتش دلع في حياتي ولي 9 إخوات منهم أخ مصري (فيديو)

زد استحق ركلة الجزاء أمام الأهلي، رضا البلتاجي الحكم السابق يحسم الجدل

محامي إبراهيم فايق يكشف عن خطأ قانوني ارتكبه الحكم محمد عادل

الكنيست يصادق رسميا على تعيين كاتس وزيرا للجيش الإسرائيلي وساعر للخارجية

منوعات

المزيد

عدد السكان في المغرب يرتفع لـ 36.8 مليون نسمة خلال 2024

منزل متنقل يغلق نفقًا حيويًا للسيارات في تركيا (فيديو)

طفرة سكانية في إسبانيا مع تدفق المهاجرين

الأمير هاري وزوجته ميجان مهددان بالطرد من أمريكا بعد فوز ترامب، فما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

ما لا تعرفه عن أبو تريكة.. وحكاية زواج الماجيكو للمرة الثانية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads