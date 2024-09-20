حيل بسيطة تجعل طفلك يتناول الخضروات والفاكهة

الخضروات والفاكهة من الأكلات المهمة التى تمد الجسم بالألياف والعناصر الغذائية المهمة، لذا يجب تقديمها للكبار والصغار حفاظا على الصحة.

ومعظم الأمهات تشكو من عزوف الصغار عن تناول الخضروات والفاكهة الطازجة، ما يؤثر على مناعتهم ونموهم بشكل سلبي.

حيل ذكية لتقديم الخضروات والفاكهة للصغار

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك حيلا ذكية تشجع الطفل على تناول الخضروات والفاكهة الطازجة، منها:-

إضافة خضار مفروم ناعم للطعام.

تقديم البطاطا والكوسة مقلية فى الاير فراير.

التشجيع بتقديم مكافآت للطفل.

يجب مشاركة جميع أفراد الأسرة الطفل على مائدة الطعام وتناول الخضروات والفاكهة لتشجيع الصغار على تناولها.

يجب الإكثار من تقديم الخضروات حتى يعتاد الطفل عليها.

لو رفض الطفل نوع خضار معين على الأم ابعاده عنه من 3 إلى 4 أيام ثم تقديمه اه مرة أخرى ولكن بشكل مختلف.

عند عمل كب كيك، وافل، بانكيك، عيش، كيك، كوكيز، وعجينة بيتزا ضيفي للعجينة بطاطا، قرع، موز، افوكادو، جزر، حيث يتم هرسهم جيدا واضافتهم إلى العجينة مع الإقبال من الزيوت.

يمكن وضع بشر كوسة، سبانخ أو بروكلي، والكوسة ليس لها طعم وبالتالى لا يستطيع الطفل تمييزهم فى الطعام.

تقديم الخضار مع اللحمة أو الفراخ المفرومة لعكل كفتة، برجر، ناجتس ويتم ضربهم جيدا فى الكبة.

إضافة خضار مفروم ناعم لصلصة الطماطم "جزر، كوسة، بنجر، بروكلي، بطاطا".

الطفل والخضار

نصائح مهمة لتقوية مناعة طفلك في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها للحفاظ على مناعة الطفل، منها:-

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.