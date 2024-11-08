الجمعة 08 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

أول طلب من طالبان لـ ترامب بعد إعادة انتخابه رئيسًا لأمريكا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعرب سهيل شاهين رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الأفغانية، اليوم الجمعة، عن أمل الحركة في إزالتها من قائمة الإرهاب الأمريكية بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.


 وقال شاهين في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع الآن، بعدما انتهت الحرب ونحن في مرحلة جديدة، لا جدوى من إبقاء أعضائنا على هذه القائمة".

وأضاف شاهين أن خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من عام 2017 إلى 2021، توصلت الولايات المتحدة وحركة طالبان إلى اتفاقيات أسهمت في وقف الأعمال العدائية وإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.


واستولت حركة طالبان على الحكم في أفغانستان في 15 أغسطس من العام الماضي، بينما سحبت الولايات المتحدة الأمريكية آخر جنودها من البلاد في 30 أغسطس.

 

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