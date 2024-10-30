الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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آخر تقاليع "طالبان"، منع النساء من سماع أصوات بعضهن والسجن ينتظر المخالفات

نساء أفغانستان، فيتو
نساء أفغانستان، فيتو

 في واقعة غريبة من نوعها ذكرت تقارير إعلامية أن حركة طالبان الأفغانية، منعت  النساء من سماع أصوات النساء الأخريات، في أحدث محاولاتها للسيطرة على جنس بأكمله وإخضاعه في أفغانستان. 

 

قرار مفاجئ من حركة طالبان 

 وتم الإعلان عن القرار الجديد، حيث قال وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأفغاني خالد حنفي: "حتى عندما تصلي امرأة بالغة وتمر امرأة أخرى بجانبها، يجب ألا تصلي بصوت عال بما يكفي ليسمعها الآخرون. فكيف يُسمح لهن بالغناء إذا لم يُسمح لهم حتى بسماع أصوات بعضهم البعض أثناء الصلاة".

 

وأشار الوزير في حكومة طالبان  إلى أن هذه "قواعد جديدة وسيتم تنفيذها تدريجيا، والله سيساعدنا في كل خطوة نتخذها". 

وأوضحت" طالبان" أن أي امرأة تجرؤ على كسر القواعد الجديدة سيتم القبض عليها وإرسالها إلى السجن.

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حركة طالبان أفغانستان النساء

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