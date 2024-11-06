طالبان عن فوز ترامب: الأمريكيون رفضوا تسليم قيادة بلدهم لامرأة

قالت حركة طالبان الحاكمة لأفغانستان بعد مغادرة الاحتلال الأمريكي لها قبل سنوات خلال ولاية الرئيس الحالي جو بايدن، وفق ما ذكرت شبكة “العربية”، إن الأمريكيين رفضوا من خلال انتخاب دونالد ترامب تسليم قيادة بلادهم لامرأة هي كامالا هاريس، مفضلين أن يقودهم رجل.

ترامب يحصد 277 صوتا في المجمع الانتخابي

وحصل دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري على 277 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 224 صوتا لكامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية، أظهرت أن ترامب حصد 70 مليون صوت في التصويت الشعبي مقابل نحو 65 مليونا لهاريس.

دونالد ترامب يحسم الانتخابات الأمريكية

وأعلنت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية، بعد أن توقعت فوكس نيوز حصوله على ولاية بنسلفانيا الحاسمة، التي تزن 19 صوتًا في المجمع الانتخابي.