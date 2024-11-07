الخميس 07 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

 أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الخميس بدوي صافرات الإنذار في كريات شمونة وجوارها.

وأعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه استهدف تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة ساعر شمال مدينة نهاريا بصلية صاروخية.

 

حزب الله يعلن استهداف شمال حيفا

 وقال حزب الله إنه استهدف الكريوت شمالي مدينة حيفا بصلية صاروخية، في حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في منطقتي جورنوت هجليل وأفيريم بالجليل الغربي.

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كريات شمونة الجبهة الداخلية الإسرائيلية حزب الله مستوطنة ساعر نهاريا حيفا

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