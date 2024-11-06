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خارج الحدود

أستاذ علوم سياسية: 3 رسائل لاستهداف حزب الله لمطار بن جوريون

استهداف حزب الله
استهداف حزب الله لمطار بن جوريون، فيتو

قال الدكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية، إن تنفيذ حزب الله هجومه على مطار بن جوريون يدل على 3 جوانب ومهمة وكبيرة، وأن هناك مرحلة جديدة متمثلة في التوقيت والمضمون.

 

استهداف المثلث الاستراتيجي لإسرائيل

وأضاف  خلال حديثه  بقناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الأمر الأول هو استهداف المثلث الاستراتيجي لإسرائيل المتمثل في "حيفا- تل أبيب- القدس"، مشيرًا، إلى أنّ هذا المثلث به كل شيء مهم لإسرائيل استراتيجيا في النواحي الأمنية والعسكرية والاقتصادية رغبة في إيلام إسرائيل حتى تحضر إلى المفاوضات بشروط ملائمة للبنان وحزب الله والفلسطينيين.

 

رؤية حزب الله في مواجهة إسرائيل

وتابع: "النقطة الثانية، وتتعلق بالجانب العسكري والأسلحة المستعملة، إذ يريد حزب الله أن يقول إن لديه الكثير من الأمور غير المستعملة في الأسلحة الاستراتيجية، كما يريد ما يحدث أن يكون حرب استنزاف".

حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية بالقرب مطار بن جوريون

مصدر مقرب من حزب الله: أيام سوداء تنتظر لبنان بعد فوز ترامب

رسالة حزب الله لنتنياهو وترامب 

وأردف: "الناحية الثالثة سياسية محضة، واليوم كان معروفا النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية، وجاء هذا الاستهداف من حزب الله ليقول بأنه غير آبه لهذا الأمر، لأن نتنياهو يريد ترامب، وبالتالي، حضر ترامب وحزب الله ليس مهتما بالنتيجة".

 

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