حزب الله يستهدف تجمعا لقوات إسرائيلية في مستوطنة ساعر

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه استهدف تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة ساعر شمال مدينة نهاريا بصلية صاروخية.

حزب الله يعلن استهداف شمال حيفا

وقال حزب الله إنه استهدف الكريوت شمالي مدينة حيفا بصلية صاروخية، في حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في منطقتي غورنوت هغليل وأفيريم بالجليل الغربي.