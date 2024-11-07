الخميس 07 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد 3 مدنيين وإصابة ثلاثة عسكريين و4 من قوات اليونفيل في غارة إسرائيلية على لبنان

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

أعلن الجيش اللبناني عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة 3 عسكريين و4 من قوات اليونفيل في استهداف العدو الإسرائيلي سيارة في صيدا.

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان 

وذكر الجيش اللبناني  أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب حاجز للجيش وأثناء مرور دورية لليونيفيل في صيدا.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات خربة سلم وقبريخا والجميجمة جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد 4 أشخاص من عائلة الأمين العام السابق لـحزب الله حسن نصر الله الذي اغتيل في سبتمبر الماضي، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البازورية جنوب لبنان.

 

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غارات إسرائيلية على 3 بلدات بجنوب لبنان

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استشهاد 4 من عائلة حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على لبنان

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الجيش اللبناني قوات اليونفيل مسيرة إسرائيلية

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