مصدر مقرب من حزب الله: أيام سوداء تنتظر لبنان بعد فوز ترامب

وصف مصدر سياسي لبناني مقرب من "حزب الله"، المرحلة القادمة التي ستمر على لبنان وحزب الله بشكل خاص، بأنها قاتمة وسوداء ومخيفة، على حد قوله.

ترامب يفوز برئاسة أمريكا للمرة الثانية

يأتي ذلك على خلفية فوز الرئيس الأمريكي بولاية جديدة، والانعكاس المتوقع لهذا الفوز على الحرب التي تشنها إسرائيل على حزب الله ولبنان.

علاقة قوية تربط ترامب بإسرائيل

ولفت المصدر، الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، في تصريحات صحفية، إلى أن العلاقة القوية التي تربط ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ستنعكس دعمًا بلا حدود لنتنياهو وحكومته، لتنفيذ مخططاته في لبنان وغزة والضفة والمنطقة بأسرها.

وقال المصدر إن نتنياهو يستنسخ في لبنان نموذج غزة، إذ صارت أهدافه معروفة، وهي تهجير قرى وتدميرها، وحرق الأراضي واقتلاع زيتونها، وتدمير الأسواق والمؤسسات والآثار، والقضاء على أي إمكانية للحياة، على عمق يصل إلى 5 كلم، وتهجير بيئة حزب الله واستنزافها حد انفكاكها عنه، وفق المخطط الإسرائيلي.

وأشار المصدر إلى أن كل ذلك يحصل وسط انكشاف البلد تكنولوجيا وأمنيا تحت أنظار الـ"أم. كا" (طائرات الاستطلاع الإسرائيلية) وبوجود مئات المخبرين والجواسيس.