الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على 10 متهمين لارتكاب جرائم سرقات بالقاهرة

المتهمون, فيتو
المتهمون, فيتو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط (سائق) بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، لقيامه بسرقة حقيبة إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" حال تركها بالسيارة وبداخلها "جواز سفر، مبلغ مالى، بطاقة بنكية"، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

كما تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة "جهاز ألعاب إلكترونية" من داخل أحدى المحلات بدائرة قسم شرطة المطرية بأسلوب "المغافلة".

 وبمواجهته أقر بارتكابه (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيىء النية" (صاحب محل بيع وصيانة أجهزة ألعاب فيديو – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج"تم ضبطه" )، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

كما تم ضبط (عاطلان) لقيامهما بعرض دراجة هوائية تابعة لإحدى الشركات للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقة بدائرة قسم شرطة عابدين وبحوزتهما "دراجة هوائية، الأدوات المستخدمة فى السرقة".

"حوِّل لي فلوس بسرعة"، سقوط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين وإرسال رسائل لأصدقائهم

نفذوا 55 جريمة، ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة الهواتف والدراجات النارية في الدقهلية والمنيا

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "تأجير وخلع القفل الإلكترونى" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بارتكابهما  (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن كافة الدراجات الهوائية المستولى عليها داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام.

كما  تم ضبط (عاطل) لقيامه بسرقة سيارة أحد الأشخاص حال تركها أمام عقار بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزته السيارة المستولى عليها وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك".

وأقر بارتكابه 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وإتهموه بالسرقة.  
كما تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "المغافلة". 

وبمواجهته أقر بارتكابه 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بقيامه بالتصرف فى الدرجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عملائه "سيئى النية"( 3 أشخاص – مقيمين بمحافظة الجيزة "تم ضبطهم") وأرشدوا عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأجهزة الأمنية أجهزة وزارة الداخلية دائرة قسم شرطة دار السلام دائرة قسم شرطة المرج سرقة مركبات التوك توك

مواد متعلقة

"حوِّل لي فلوس بسرعة"، سقوط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين وإرسال رسائل لأصدقائهم

نفذوا 55 جريمة، ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة الهواتف والدراجات النارية في الدقهلية والمنيا

سقوط تشكيل عصابى لسرقة أعمدة الإنارة بالطريق العام فى الصف

الأمن يكشف ملابسات مزاعم سقوط شخص من داخل مبنى قسم شرطة أول الإسماعيلية

ضبط 254 ألف مطبوع تجاري لمستحضرات تجميل ومنتجات دوائية بدون تفويض (صور)

ضبط عنصرين إجراميين بأسيوط لحيازتهما حشيش وأفيون بمليون جنيه

سقوط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات ثمنها 15 مليون جنيه بالإسماعيلية والمنيا

ضبط سمسار غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تسفير شباب خارج البلاد بطرق مخالفة

الأكثر قراءة

فرصة لا تعوض، الجمارك تعرض 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب للبيع

زيادة جديدة في أسعار 3 أنواع من السجائر

ثعبان يثير الذعر داخل مدرسة بالمنوفية

زيادة تصل لـ20 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

كهربا يظهر أمام زد الليلة، تعرف على التفاصيل

التفاصيل الكاملة لوفاة معلم في القاهرة خلال مشادة مع ولي أمر

طبيب مصري بغزة يثير دهشة العالم، ابتكر طريقة للتغلب على نقص المعدات الطبية (فيديو)

ارتفاع جديد في الدولار بالبنوك المصرية قبيل ساعات من اجتماع الفيدرالي

منوعات

المزيد

إغلاق محطة إذاعية في أفغانستان لبثها الموسيقى

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

انهيار شبكة الكهرباء في كوبا بسبب الإعصار رافائيل، و10 ملايين يعيشون في ظلام دامس

بسبب القهوة، مشاجرة بالأيدي داخل برلمان أوغندا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلية

رئيس التمثيل التجارى: منطقة التجارة الحرة الأفريقية تهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي

في بيان تحذيري، الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وأماكن سقوط الأمطار

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

في عيد ميلاد الماجيكو الـ 46.. إنجازات محمد أبو تريكة الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بالحاجة إلى المال

"زي النهارده" ميلاد ابن حزم الأندلسي، أشاد بعلمه رموز الفكر الإسلامي، وواجه محنة هائلة لهذا السبب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads