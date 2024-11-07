القبض على 10 متهمين لارتكاب جرائم سرقات بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط (سائق) بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، لقيامه بسرقة حقيبة إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" حال تركها بالسيارة وبداخلها "جواز سفر، مبلغ مالى، بطاقة بنكية"، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

كما تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة "جهاز ألعاب إلكترونية" من داخل أحدى المحلات بدائرة قسم شرطة المطرية بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهته أقر بارتكابه (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيىء النية" (صاحب محل بيع وصيانة أجهزة ألعاب فيديو – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج"تم ضبطه" )، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

كما تم ضبط (عاطلان) لقيامهما بعرض دراجة هوائية تابعة لإحدى الشركات للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقة بدائرة قسم شرطة عابدين وبحوزتهما "دراجة هوائية، الأدوات المستخدمة فى السرقة".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "تأجير وخلع القفل الإلكترونى" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بارتكابهما (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن كافة الدراجات الهوائية المستولى عليها داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام.



كما تم ضبط (عاطل) لقيامه بسرقة سيارة أحد الأشخاص حال تركها أمام عقار بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزته السيارة المستولى عليها وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك".

وأقر بارتكابه 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وإتهموه بالسرقة.

كما تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهته أقر بارتكابه 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بقيامه بالتصرف فى الدرجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عملائه "سيئى النية"( 3 أشخاص – مقيمين بمحافظة الجيزة "تم ضبطهم") وأرشدوا عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.