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حوادث

"حوِّل لي فلوس بسرعة"، سقوط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين وإرسال رسائل لأصدقائهم

سقوط تشكيل عصابى
سقوط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين، فيتو

تمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب الإلكتروني على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
 تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من (مهندس – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من مجهول لقيامه بسرقة الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقيامه بإرسال رسائل لأصدقائه وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية على رقم "هاتف محدد".
 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلان – مقيمان بنطاق محافظتى دمياط وأسيوط).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "أسيوط – دمياط" تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (مبلغ مالى – 65 خط هاتف محمول – 6 هواتف محمولة – عقد شراء منزل "متحصلات وقائع النصب الإلكترونى").

 وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة  بأسلوب "النصب"، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى النصب الإلكترونى على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وتحويل المبالغ المالية المستولى عليها على محافظ إلكترونية.

 وبفحص الهواتف المضبوطة تبين ارتكابهما 5 وقائع نصب بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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النيابة العامة النصب الالكترونى سقوط تشكيل عصابي قسم شرطة الشروق قطاع الأمن العام

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