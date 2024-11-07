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حوادث

نفذوا 55 جريمة، ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة الهواتف والدراجات النارية في الدقهلية والمنيا

سرقة الهواتف والدراجات،
سرقة الهواتف والدراجات، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة الهواتف والدراجات النارية في الدقهلية والمنيا وبني سويف.


وفى مديرية أمن الدقهلية؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة أول المنصورة.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 15 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها.
 

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وفى مديرية أمن المنيا؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاملان "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق، تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبحوزتهما (سلاح أبيض – مبلغ مالى – الأدوات المستخدمة فى وقائع السرقة).

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 25 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وفى مديرية أمن بنى سويف؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية من بينهم عميل سيىء النية "لهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 15 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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