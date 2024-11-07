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حوادث

حملة أمنية تضبط 52 سلاحا ناريا و14 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان ودمياط

حملة أمنية تضبط 52
حملة أمنية تضبط 52 سلاح ناري و14 قضية مخدرات فى أسيوط وأسوان

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

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وفى مديرية أمن أسيوط؛ ضبط 43 قضية سلاح ناري غير مرخص ضُبط خلالهم (10 بنادق آلية – 19 بندقية خرطوش – طبنجة – 18 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (43 متهما "لـ 4 منهم معلومات جنائية").
 

كما تم ضبط 6  قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (5,370 كيلو جرام لمخدر الحشيش) بحوزة (6 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 288 حكما قضائيا متنوعا.
 

وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط 4  قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو").. بحوزة (5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، و5 قطع سلاح نارى غير مرخص (2 بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتنفيذ 714 حكم قضائى متنوع.
 

وفى مديرية أمن دمياط؛  ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة  ضُبط خلالهم (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 11,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (4) قطع سلاح نارى غير مرخص  عبارة عن  (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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