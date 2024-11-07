حملة أمنية تضبط 52 سلاحا ناريا و14 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.





وفى مديرية أمن أسيوط؛ ضبط 43 قضية سلاح ناري غير مرخص ضُبط خلالهم (10 بنادق آلية – 19 بندقية خرطوش – طبنجة – 18 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (43 متهما "لـ 4 منهم معلومات جنائية").



كما تم ضبط 6 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (5,370 كيلو جرام لمخدر الحشيش) بحوزة (6 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 288 حكما قضائيا متنوعا.



وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو").. بحوزة (5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، و5 قطع سلاح نارى غير مرخص (2 بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتنفيذ 714 حكم قضائى متنوع.



وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ضُبط خلالهم (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 11,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (4) قطع سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

