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خارج الحدود

تدميري وخائن، سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب بعد فوزه

ترامب يعلن فوزه برئاسة
ترامب يعلن فوزه برئاسة أمريكا، فيتو

حذف سفير أستراليا لدى الولايات المتحدة كيفين رود سلسلة من المنشورات المسيئة لدونالد ترامب من حسابه على منصة “إكس”، بعد فوز الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.


وأكدت وزارة الخارجية الأسترالية أن رئيس الوزراء السابق من يسار الوسط (2013) حذف منشورات عن منصة «إكس» وصفت ترمب بأنه “تدميري” و"خائن للغرب"، وأوضح مسؤول في الوزارة خلال جلسة برلمانية الخميس أن رود حذف المنشورات “لإزالة احتمال إساءة فهم تعليقات مماثلة”.


وأضاف: “السفير رود يتطلع إلى العمل مع الرئيس ترامب وفريقه لمواصلة تعزيز التحالف الأمريكي الأسترالي”.

ترامب رئيسًا للولايات المتحدة

وأظهرت نتائج فرز الأصوات تجاوز دونالد ترامب الحد المطلوب للفوز بمنصب الرئيس، وهو 270 صوتًا في المجمع الانتخابي.

واستبق ترامب النتائج الرسمية وتوجه إلى أنصاره ما أن تأكد من فوزه بالقول: “صنعنا التاريخ لسبب الليلة، والسبب أننا ببساطة تخطينا عقبات لم يظن أحد أنها ممكنة»، ووعد بـ”مساعدة البلاد على الشفاء".

وأعلنت عدة شبكات تلفزيونية فوز ترامب، ليعود الرئيس السابق البالغ من العمر 78 عامًا إلى قيادة الولايات المتحدة، بعد حملة طويلة شهدت عدًدا من التقلبات، وتعرض خلالها لإدانة قضائية ومحاولتي اغتيال.

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