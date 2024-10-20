كشفت صحيفة "الجارديان" أن الحكومة الأسترالية ستنشر خلال الأشهر المقبلة نتائج مراجعة تُجريها حاليًّا لتصاريح تصدير السلاح إلى إسرائيل.

عدد تصاريح تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

ويصل عدد تصاريح تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، نحو 66 تصريحًا، تمت الموافقة عليها قبل اندلاع الحرب الجارية حاليًّا في غزة.

وبحسب صحيفة "الجارديان"، تدرس وزارة الدفاع الأسترالية الالتزامات الدولية بشأن الصادرات وسط الحرب المستمرة في الشرق الأوسط.

وكانت الحكومة الأسترالية تُصرح باستمرار بأنها "لم تزود إسرائيل بالأسلحة أو الذخيرة منذ بدء الصراع، وعلى الأقل خلال الخمس سنوات الماضية".

أستراليا تراجع تصاريح تصدير السلاح لإسرائيل

ونقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع الأسترالية قولها إنها كانت تدرس كل تصريح على حدة، وترى مدى تماشيه مع الالتزامات الدولية لأستراليا، وبينها ما يتعلق بحقوق الإنسان".

وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية، أن المراجعات "تتقدم مع تطور الظروف في الشرق الأوسط، ونواصل التدقيق في تصاريح التصدير السابقة لإسرائيل، لضمان أن تكون متوافقة مع نهجنا".