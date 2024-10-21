سيناتور أسترالية تصرخ بوجه الملك تشارلز: لست ملكي (فيديو)

هاجمت السيناتور الأسترالية ليديا ثورب، قاطعة خطاب في مبنى البرلمان بالعاصمة الأسترالية كانبيرا، بكلمات نابية، بعد أن أنهى الملك تشارلز خِطابًا أشاد فيه بترحيبه في أستراليا خلال زيارته للعاصمة الأسترالية كانبرا، صارخة بوجهه:"اذهبوا إلى الجحيم مع المستعمرة" و"أنت لست مَلكي"، وفق ما أوردت صحيفة الديلي ميل البريطانية.

سيناتورة أسترالية تهاجم الملك تشارلز

وقالت ثورب غاضبة: "لقد ارتكبتم إبادة جماعية ضد شعبنا. أعيدوا لنا أرضنا، أعطونا ما سرقتموه منا. عظامنا، وجماجمنا، وأطفالنا، وشعبنا. لقد دمرتم أرضنا".

وواصلت صرخاتها: "أعطونا معاهداتنا.. نريد معاهدة في هذا البلد.. أنت من دعاة الإبادة الجماعية.. هذه ليست أرضك، هذه ليست أرضك".

وبعد ذلك صرخت السيناتور ثورب مرارًا وتكرارًا "إنه ليسَ ملِكي"، بينما كان أفراد الأمن يقودونها إلى خارج القاعة.

وقبل انفجارها، أدارت السيناتور ثورب ظهرها أثناء عزف النشيد الوطني الأسترالي "حفظ الله الملك".

ورفض قصر باكنجهام التعليق على اندفاع ثورب في مبنى البرلمان، لكن المصادر رفضت التعليق على المتظاهر الوحيد، قائلة إن جلالتيهما "تأثرا بشدة" من دفء الترحيب الذي تلقياه طوال اليوم.

'Give us what you stole from us!'



An Australian senator was removed from the chamber after 'screaming' at King Charles in a bizarre rant where she asked for 'bones and skulls' back. pic.twitter.com/Ac19xVzrDy — GB News (@GBNEWS) October 21, 2024

وتعد هذه الزيارة الرسمية السادسة عشرة التي يقوم بها تشارلز إلى أستراليا، حيث درس هناك لمدة ستة أشهر عندما كان طالبًا بإحدى المدارس عام 1966، وهي أيضًا أول رحلة خارجية رئيسة له منذ تشخيص إصابته بالسرطان في فبراير.

جولة تشارلز وكاميلا

وبدأ تشارلز وكاميلا جولتهما بأستراليا بزيارة مدينة سيدني. وتجمع مئات الأشخاص أمس الأحد أمام كنيسة القديس توماس الأنجليكانية لتحية الزوجين الملكيين بعد حضورهما قداسًا.

وليديا ثورب، ناشطة بارزة من السكان الأصليين ولديها سجل حافل من الأعمال المثيرة في الأحداث السياسية الكبرى، قائلة "اذهبوا إلى الجحيم مع المستعمرة" و"أنت لست ملِكي".

وكانت أستراليا مستعمرة بريطانية لنحو 100 عام قتِل خلالها الآلاف من السكان الأصليين ونزحت مجتمعات بأكملها. وباتت البلاد مستقلة في العام 1901، دون أن تتحول الى جمهورية. ولا يزال ملك بريطانيا يرأَس الدولة في أستراليا.