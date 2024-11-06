غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة العين بقضاء بعلبك اللبناني

استهدفت غارة اسرائيلية، اليوم الأربعاء، سيارة في بلدة العين بقضاء بعلبك اللبناني، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

صرح رئيس الأركان هرتسي هاليفي بأنه يجب الاستعداد لمواصلة القتال في لبنان وتوسيع العمليات العسكرية، إلى جانب المحاولات السياسية للتوصل إلى تسوية.

الاستعداد لمواصلة القتال في لبنان

وقال في جلسة تقييم الوضع: "إلى جانب المحاولة السياسية للوصول إلى تفاهمات في لبنان، يجب مواصلة بلورة الخطط لمواصلة القتال بما فيها توسيع وتعميق المناورة البرية حيث سنقوم بتفعيل هذه الخطة وفق الحاجة".

ضرب أهداف لحزب الله

وأضاف: "نواصل ضرب أهداف حزب الله وفق خطة واضحة في كل المنطقة من جنوب لبنان إلى البقاع وصولا إلى بيروت وسوريا".