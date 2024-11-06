حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية بالقرب مطار بن جوريون

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف قاعدة تسرفين الإسرائيلية بالقرب من مطار بن جوريون جنوب تل أبيب.

حزب الله يستهدف قاعدة تسرفين الاسرائيلية

وذكر حزب الله، في بيان صحفي أنه:"تم استهداف قاعدة تسرفين (التي تحتوي على كليات تدريب عسكرية) اليوم بالقرب من مطار بن غوريون جنوب تل أبيب بعدد من الصواريخ النوعية".

وأضاف أن ذلك يأتي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار سلسلة عمليّات خيبر".



حزب الله يستهدف مستوطنات إسرائيلية

وأعلن حزب الله، في بيانات منفصلة سابقة، أن عناصره استهدفوا صباح الأربعاء مستوطنات سعسع وكريات شمونة وكفرسولد وقاعدة راوية الإسرائيلية في الجولان بصليات صاروخية، كما استهدفوا دبابة ميركافا ومنزلا يتحصّن فيه جنود إسرائيليون في مستوطنة المطلة بصاروخين موجهين.