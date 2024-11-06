إعلام إسرائيلى: عملية دهس وطعن شمال رام الله
زعم الإعلام الإسرائيلي عن وجود إصابة مستوطنين أثنين في إطلاق نار عند مدخل مستوطنة شيلو قرب رام الله وتحييد المنفذ.
منفذ عملية مستوطنة "شيلو" شمال رام الله
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى عن مصدر في شرطة الاحتلال، قوله إن منفذ عملية مستوطنة "شيلو" شمال رام الله حاول تنفيذ عملية دهس، ثم خرج من سيارته وحاول الطعن، والشرطة أطلقت النار تجاهه، فيما أصيب مستوطنان اثنان.
إصابة 21 جنديا اسرائيليا
وكانت شرطة الاحتلال اعترفت بإصابة 21 جنديا اسرائيليا خلال الـ 24 ساعة الماضية في معارك قطاع غزة وجنوب لبنان.
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