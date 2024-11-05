الاحتلال الإسرائيلي يزعم استهداف مستودعات ذخيرة لحزب الله في سوريا

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مستودعات ذخيرة يستخدمها حزب الله اللبناني في منطقة القصير بسوريا.

وكشفت وسائل إعلام سورية عن استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين في غارات إسرائيلية على المدينة الصناعية في مدينة القصير بريف حمص.

جيش الاحتلال يزعم استهداف هيئة الاستخبارات التابعة لحزب الله في دمشق

وأمس، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف هيئة الاستخبارات التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية في العاصمة السورية دمشق، وذلك وفق تعبيره.

وأفاد التلفزيون السوري بأن عدوانا إسرائيليا استهدف منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.



اعتقال عنصر من شبكة تابعة لإيران في سوريا

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، اعتقال عنصر من شبكة تابعة لإيران في سوريا.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي: "عملية الاعتقال جرت خلال نشاط عملياتي استباقي داخل سوريا في الأشهر الماضية".

والشهر الماضي، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه استهداف مستودعات ذخيرة ومقرات يستخدمها حزب الله في سوريا.

العدوان الإسرائيلي على دمشق

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية بسماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق.

وقال التلفزيون السوري إن "أصوات الانفجارات التي سمعت في العاصمة دمشق ناجمة عن عدوان إسرائيلي".