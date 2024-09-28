بعد أنباء اغتيال حسن نصر الله، دوي انفجارات قوية في رام الله بالضفة الغربية

دوت انفجارات قوية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منظومة "القبة الحديدية" تعترض صواريخ فوق القدس ورام الله.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي بعد الإعلان عن اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله: هذا ليس آخر ما في جعبتنا.

وبحسب «سكاي نيوز»، أضاف ‏رئيس أركان جيش الاحتلال: سنصل إلى كل من يهدد مواطني إسرائيل.

الاحتلال يعلن مقتل حسن نصر الله

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في نبأ عاجل مقتل زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله.

وتشهد الساحة الإعلامية، حالة من تضارب الأنباء حول مصير حسن نصر الله أمين حزب الله بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلى للمقر الرئيسى للحزب ببيروت.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى استهداف القيادة المركزية لـ "حزب الله"، مؤكدا أن هدف القصف كان اغتيال عدد من قادة حزب الله بينهم الأمين العام حسن نصر الله.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى دانيال هاجارى، أن الضربة كانت موجهة واستطاعت تدمير المقر بالكامل.