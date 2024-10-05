السبت 05 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مستوطنون يهاجمون مزارعي الزيتون غرب رام الله

مستوطنون
مستوطنون

نقلت قناة الأقصى الفضائية عن مصادر محلية أن مستوطنين إسرائيليين هاجموا بلدة اللبّن الغربي غرب رام الله بالضفة الغربية واعتدوا على المزارعين أثناء قطف ثمار الزيتون.

 

إصابة 38 جنديا إسرائيليا في 24 ساعة خلال اشتباكات مع حزب الله

 

أفادت مصادر بهبوط مروحية إجلاء عسكرية في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس المحتلة.

يأتي ذلك بينما اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 38 من جنوده خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط اشتباكات مستمرة مع حزب الله اللبناني.

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم كبير على إيران، وذلك ردا على هجوم صاروخي شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر الجاري.

 

وقالت صحيفة "هآرتس" نقلا عن الجيش الإسرائيلي: "نستعد لهجوم كبير في إيران"، فيما لفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش يستعد للهجوم على إيران وسيكون الأمر جديا وكبيرا، مشيرة إلى أن الجيش منشغل بالاستعدادات للهجوم معظم الوقت.

 

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مستوطنون غرب راملة مستوطنين الضفة الغربية ثمار الزيتون

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