الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد حصوله على 277 صوتًا بالمجمع الانتخابي، ترامب يلقي كلمة أمام أنصاره في فلوريدا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

الانتخابات الأمريكية 2024، ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن مرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب سيلقي كلمة أمام أنصاره في مقر حملته بفلوريدا.

ترامب يحسم الانتخابات الأمريكية 

وأعلنت حملة المرشح الجمهوري  دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية، بعد أن توقعت فوكس نيوز حصوله على ولاية بنسلفانيا الحاسمة، التي تزن 19 صوتًا في المجمع الانتخابي.

ومع هذا الفوز المتوقع في بنسلفانيا، يصل ترامب إلى 267 صوتًا من أصل 270 اللازمة للفوز، ليبقى على بُعد 3 أصوات فقط من تأكيد انتصاره رسميًّا.

بنسلفانيا تقضي على آمال هاريس

وتشير التوقعات إلى أن ترامب سيحقق انتصارًا كاسحًا على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، متجاوزًا عتبة النصر بفارق كبير.

وتعتبر بنسلفانيا من أهم الولايات المتأرجحة في الانتخابات الأمريكية، حيث كانت نقطة تحول رئيسية لصالح ترامب في انتخابات 2016، قبل أن تعود لصالح الديمقراطيين في 2020 بفوز الرئيس الحالي جو بايدن.

txt

"نكسة" هاريس، ترامب يفوز بأول ولاية متأرجحة في الانتخابات الأمريكية

txt

تراجع سعر النفط بعد قفزة الدولار بسبب نتائج الانتخابات الأمريكية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الانتخابات الأمريكية ترامب هاريس بنسلفانيا الولايات المتارجحة الانتخابات الامريكية 2024

مواد متعلقة

كاردي بي للشعب الأمريكي بعد فوز ترامب بالرئاسة: "أكرهكم جميعًا"

فوكس نيوز: فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية

الأكثر قراءة

جالا فهمى، حياة مثيرة لفنانة متحررة ونهاية مأساوية، وهذا عدد زيجاتها بينهم موسيقار شهير

حملة ترامب تعلن فوزه بالرئاسة

بعد حصوله على 277 صوتًا بالمجمع الانتخابي، ترامب يلقي كلمة أمام أنصاره في فلوريدا

أخبار مصر: ترامب على أعتاب البيت الأبيض، أنصاره يبدأون الاحتفال، فضيحة لـ هاريس بكاميرا هاتفها، قفزة للدولار وتراجع الذهب

فوكس نيوز: فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية

ليفربول يغرد، ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد خسارة بطلي 2024 و2023

مع اقتراب ترامب من الفوز، القلق يسيطر على حملة هاريس، ماذا قالت؟

ما أصول العقائد الإسلامية، وما مفهوم الإسلام؟

منوعات

المزيد

وسط حالة من الصدمة والبكاء، أنصار هاريس يغادرون ساحة جامعة هوارد

اكتشاف الثقب الأسود "الأكثر شراهة" على الإطلاق

شقيقة جورجينا تفجر مفاجآت حول زوجة رونالدو وتكشف قصة الشقة الفاخرة والصناديق (صور)

كاميرا الهاتف فضحتها، موقف محرج كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 5/11/2024

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 6-11-2024

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادة الشرقية للدخان، أسعار السجائر الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أصول العقائد الإسلامية، وما مفهوم الإسلام؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads